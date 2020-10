A40: Nach Tanklaster-Brand – DIESE Züge fahren wieder über die Brücke

Bochum. Nach einem Brand auf der A40 an einer Brücke in Mülheim im September müssen weitere Baumaßnahmen erfolgen. Die Statik- und Materialprüfungen der restlichen Brückenbauwerke seien „fast abgeschlossen“, heißt es auf der offiziellen Seite der Deutschen Bahn (DB).

Der Brand hatte die Strecke auf der A40 etwa zwei Wochen lahmgelegt, da ein Tanklaster unter der Eisenbahnbrücke in Brand geraten war.

A40: Der Brand an der Brücke in Mülheim im September hat verheerende Folgen. Doch bald kann die DB wieder die Züge einsetzen. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

A40: Nach Brand eines Tanklasters ist die Brücke wieder frei

Ab Montag, den 12. Oktober, will die DB wieder Pendelzüge einsetzen. Zudem sei der Bau der Behelfsbrücken an der A40 zurzeit bei der Bezirksregierung in Planung. Die „Arbeiten für den Bau der Behelfsbrücken beginnen in den Herbstferien“, so die DB.

A40: Züge werden wieder eingesetzt

Pendler können wieder erleichtert aufatmen. Nach dem Unfall können nun die S-Bahn-Linien der S 1 und der S 3 zwischen den Haltestellen „Essen Hauptbahnhof“ und „Mülheim-Styrum“ wieder wie gewohnt eingesetzt werden. Das bedeutet, dass die Haltestellen jeweils viermal pro Stunde angefahren werden sollen.

Das ist die Bundesautobahn A40:

verläuft fast genau in West-Ost-Richtung von der niederländischen Grenze bei Straelen über den linken Niederrhein durch die Ruhrgebiets-Städte Moers, Duisburg, Mülheim a.d. Ruhr, Essen, Bochum bis nach Dortmund

gehört mit mehr als 100.000 Autos täglich bundesweit zu den Autobahnen mit dem höchsten Verkehrsaufkommen

Strecke zwischen Essen und Dortmund ist die mit den meisten Staukilometern in ganz Deutschland

ist 95,4 Kilometer lang

die heute bekannte Strecke wurde 1992 aus der A430 und Teile der A2 gebildet

