A40 in Mülheim: Brückenabriss läuft – das müssen Pendler jetzt wissen

Dunkle Rauchwolken stiegen auf der A40 bei Mülheim über der Unfallstelle in den Himmel. Schnell war klar, dass dieser Unfall kein gewöhnlicher war.

Ein Tanklaster brannte völlig aus. Die Zerstörungen, die das Fahrzeug auf der A40 bei Mülheim angerichtet hat, müssen mit immensem Arbeitsaufwand beseitigt werden. Derzeit laufen die Abrissarbeiten einer der fünf Eisenbahnbrücken, die in diesem Bereich auf der Strecke zwischen Duisburg und Essen die A40 queren. Und so geht es in den nächsten Tagen weiter.

A40 in Mühlheim: Brückenabriss läuft – so geht's mit der Sperrung weiter

Seit Montagmorgen laufen die Abrissarbeiten an der Eisenbahnbrücke in Styrum, das bestätigte eine Bahnsprecherin gegenüber DER WESTEN. Die Deutsche Bahn AG ist seit dem Unfall am Donnerstag im Dauereinsatz. Schon am Wochenende wurde der Abbruch der völlig zerstörten Eisenbahnbrücke eingeleitet.

Oberleitungen wurden abgenommen, Schienen wurden getrennt. Am Dienstag soll die reine Überbrückung Geschichte sein. Doch bis die mittleren der fünf Brücken vollständig zurückgebaut sein wird, dauert es. Schließlich müsse viel Schutt abtransportiert werden.

Änderungen im Fernverkehr:

Alle Fernverkehrszüge werden entweder zwischen Duisburg und Dortmund über Gelsenkirchen oder alternativ direkt von Köln bzw. Düsseldorf über Wuppertal bis Dortmund umgeleitet. Die Halte Essen Hbf und Bochum Hbf (ggf. auch Mülheim/Ruhr Hbf, Duisburg Hbf und Wanne-Eickel) entfallen.

oder alternativ direkt umgeleitet. Die Halte Essen Hbf und Bochum Hbf (ggf. auch Mülheim/Ruhr Hbf, Duisburg Hbf und Wanne-Eickel) entfallen. Ersatzhalt hierfür ist in vielen Fällen Gelsenkirchen. Hierdurch kann es zu Fahrzeitverlängerungen von bis zu 15 Minuten und anderen Abfahrtszeiten kommen.

Ebenfalls Sorgen machen die anderen vier Brücken. Es sind umfangreiche Statik- und Materialprüfung notwendig. Die aufwendigen Analysen der Brückenbauwerke werden voraussichtlich einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen. Solange sind die Brücken nicht befahrbar.

A40 erst freigegeben, wenn Brücken geprüft sind

Erst nach Abschluss der Prüfungen lassen sich verlässliche Aussagen zum Ausmaß der Schäden tätigen. Auch erst dann lässt sich sagen, wann die A40 wieder für Autos freigegeben werden kann.

Änderungen im Regionalverkehr:

Für die Linie der RE 42 gibt es Veränderungen: Sie endet nicht mehr in Essen Hbf sondern wird über Essen-Altenessen und Oberhausen umgeleitet.

gibt es Veränderungen: Sie endet nicht mehr in Essen Hbf sondern wird über Essen-Altenessen und Oberhausen umgeleitet. Die Züge der Linie RE 1 ( RRX Abellio) werden weiterhin zwischen Dortmund Hbf und Duisburg Hbf umgeleitet und halten nicht in Bochum Hbf, Wattenscheid, Essen Hbf und Mülheim/Ruhr Hbf. Alternativ halten die Züge in Herne, Gelsenkirchen Hbf, Essen-Altenessen und Oberhausen Hbf.

( Abellio) werden weiterhin zwischen Dortmund Hbf und Duisburg Hbf umgeleitet und halten nicht in Bochum Hbf, Wattenscheid, Essen Hbf und Mülheim/Ruhr Hbf. Alternativ halten die Züge in Herne, Gelsenkirchen Hbf, Essen-Altenessen und Oberhausen Hbf. In Herne können die Fahrgäste mit der Linie U35 nach Bochum Hbf fahren, in Essen-Altenessen können die Fahrgäste mit den Linien U11 und U17 von/nach Essen Hbf fahren. Außerhalb der Betriebszeiten der U-Bahn wird zwischen Essen-Altenessen und Essen Hbf ein Schienenersatzverkehr mit Bussen angeboten.

Die Linien RE 2 (DB Regio NRW) und RE 11 ( RRX Abellio) fallen zwischen Essen Hbf und Düsseldorf Hbf aus.

(DB Regio NRW) und ( Abellio) fallen zwischen Essen Hbf und Düsseldorf Hbf aus. Die Linien RE 6 ( RRX National Express) und RB 33 (DB Regio NRW) fallen zwischen Essen Hbf und Duisburg Hbf aus. Als Ersatz fahren zwischen Essen Hbf und Duisburg Hbf tagsüber Expressbusse mit Zwischenhalt nur in Mülheim/Ruhr Hbf im 10-Minuten-Takt . Abends von ca. 21 Uhr bis 24 Uhr sind die SEV-Expressbusse im 15-Min-Takt unterwegs. Nachts fahren die Busse dann durchgehend im 30-Min-Takt.

( National Express) und (DB Regio NRW) fallen zwischen Essen Hbf und Duisburg Hbf aus. Als Ersatz fahren tagsüber mit Zwischenhalt nur in Mülheim/Ruhr Hbf . Abends von ca. 21 Uhr bis 24 Uhr sind die SEV-Expressbusse im 15-Min-Takt unterwegs. Nachts fahren die Busse dann durchgehend im 30-Min-Takt. Die Züge der Linie RB 32 (Abellio) fallen jeweils von 6 bis 22 Uhr zwischen Dortmund Hbf und Duisburg Hbf aus. Als Ersatz wird auf die nur Montag bis Freitag verkehrende RB35 verwiesen, ansonsten fahren Busse zwischen Oberhausen Hbf und Essen-Altenessen, die die Zwischenhalte Essen-Bergeborbeck und Essen-Dellwig in beiden Richtungen an den RE3 anbinden. Der Halt Essen-Zollverein Nord wird von der Linie RE 3* zusätzlich bedient, sodass hier kein SEV erforderlich wird.

(Abellio) fallen jeweils von 6 bis 22 Uhr zwischen Dortmund Hbf und Duisburg Hbf aus. Als Ersatz wird auf die nur Montag bis Freitag verkehrende RB35 verwiesen, ansonsten fahren Busse zwischen Oberhausen Hbf und Essen-Altenessen, die die Zwischenhalte Essen-Bergeborbeck und Essen-Dellwig in beiden Richtungen an den RE3 anbinden. Der Halt Essen-Zollverein Nord wird von der Linie RE 3* zusätzlich bedient, sodass hier kein SEV erforderlich wird. Die Linie RE 49 (Abellio) fällt zwischen Essen-Steele und Oberhausen Hbf aus. Ersatz auf dieser Strecke bieten Schnellbusse ohne Zwischenhalt von Essen Hbf bis Oberhausen Hbf, für die Zwischenhalte Mh-Styrum, Mülheim/Ruhr Hbf und Essen-West wird auf den halbstündlichen SEV der Linie S3 verwiesen.

(Abellio) fällt zwischen Essen-Steele und Oberhausen Hbf aus. Ersatz auf dieser Strecke bieten Schnellbusse ohne Zwischenhalt von Essen Hbf bis Oberhausen Hbf, für die Zwischenhalte Mh-Styrum, Mülheim/Ruhr Hbf und Essen-West wird auf den halbstündlichen SEV der Linie S3 verwiesen. Die RE 3 (Eurobahn) bietet eine direkte Regionalexpress-Verbindung von Dortmund ohne Umstieg nach Düsseldorf. Züge dieser Linie halten während der Baumaßnahmen zusätzlich in Essen-Zollverein Nord.

Mittelfristig soll die abgerissene Brücke durch ein Provisorium ersetzt werden. Aber auch hier lässt sich noch kein genauer Zeitplan nennen.

Regulärer Ersatzverkehr verlängert

Damit Pendler weiterhin zwischen Essen und Duisburg reisen können, arbeitete die Deutsche Bahn gemeinsam mit Eisenbahnverkehrsunternehmen und der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr am Wochenende an einem umfangreichen Ersatzkonzept für den Eisenbahnverkehr.

Dabei kann das Unternehmen auf ein Konzept zurückgreifen, das zufälligerweise sowieso vom 11. bis 20. September auf der Strecke zwischen Essen und Duisburg für eine Vollsperrung erstellt wurde. Hier waren Arbeiten für eine leistungsstärkere und modernere Infrastruktur veranlasst. Diese Arbeiten führten zu dem glücken Umstand, dass während des schweren Unfalls kein regulärer Zugverkehr in diesem Bereich unterwegs war.

Änderungen im S-Bahn Verkehr:

Die Züge der S 1 (DB Regio NRW) fallen weiterhin zwischen Essen Hbf und Duisburg Hbf aus.

(DB Regio NRW) fallen weiterhin zwischen Essen Hbf und Duisburg Hbf aus. Die Züge der S 3 (Abellio) fallen zwischen Essen Hbf und Oberhausen Hbf aus.

(Abellio) fallen zwischen Essen Hbf und Oberhausen Hbf aus. Als Ersatz fahren zwischen Essen Hbf, Mülheim/Ruhr Hbf und Duisburg Hbf bzw. Oberhausen Hbf, zusätzlich zu den Expressbussen, Busse im Schienenersatzverkehr mit allen Zwischenhalten. Die Busse der S 1 halten außerplanmäßig auch in Mülheim/Ruhr West.

Das Ersatzkonzept wird deshalb für eine Woche, bis zum 27. September verlängert. „Für Reisende bedeutet dies, sie können den Ersatzverkehr, den sie in den vergangenen zwei Wochen bereits wahrgenommen haben, weiterhin nutzen“, so die Sprecherin.

Eine Ausnahme gibt es auf zwei Strecken:

Die folgenden Linien können seit Montagmorgen wieder regulär verkehren:

S-Bahn Linie 9 (abellio)

die RE 14 (Nordwestbahn)

Über die Fahrpläne informieren die auf der Strecke fahrenden Eisenbahnverkehrsunternehmen Abellio Rail NRW GmbH, DB Fernverkehr, DB Regio NRW und National Express über ihre jeweiligen Kundenkanäle. Seit Montag stehen Servicemitarbeiter an den bekannten wichtigen Knoten- und Umsteigepunkten, wie bereits in der letzten Woche, den Reisenden mit Rat und Tat zur Seite.

Weitere Informationen gibt es ab sofort bei der speziell eingerichteten DB-Servicehotline für den Schienenersatzverkehr unter 0202/51562515.