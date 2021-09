A40 in Mülheim: Anwohnerin mit Grusel-Fund! Was unter einer Brücke liegt, ist nicht für schwache Nerven geeignet

Mülheim. Puh, so eine Sache muss man erstmal verdauen...

Eine Frau hat während der Fahrt auf der A40 bei Mülheim ein ziemlich flaues Gefühl im Magen gehabt. Denn unter der Raffelbergbrücke bei Mülheim auf der A40 hat sie was entdeckt, was man so mit Sicherheit nicht sehen will...

A40 in Mülheim: Anwohnerin mit Grusel-Fund! Was da unter einer Brücke liegt, ist nichts für schwache Nerven

„Guten Morgen. Weiß jemand was mit der Kuh und dem Kälbchen unter der Raffelbergbrücke (unter der A40) passiert ist?“, wendet sich die Mülheimerin auf der Suche nach Antworten an ihre Facebook-Community. „Beide liegen da seit heute Morgen und ein Hänger steht daneben. Ich vermute, dass sie tot sind, frage mich aber, wieso beide auf einmal gestorben sind.“

Das ist die Bundesautobahn A40:

verläuft fast genau in West-Ost-Richtung von der niederländischen Grenze bei Straelen über den linken Niederrhein durch die Ruhrgebiets-Städte Moers, Duisburg, Mülheim a.d. Ruhr, Essen, Bochum bis nach Dortmund

gehört mit mehr als 100.000 Autos täglich bundesweit zu den Autobahnen mit dem höchsten Verkehrsaufkommen

Strecke zwischen Essen und Dortmund ist die mit den meisten Staukilometern in ganz Deutschland

ist 95,4 Kilometer lang

die heute bekannte Strecke wurde 1992 aus der A430 und Teile der A2 gebildet

Der Kommentar zeigt, wie tief der Schock noch immer sitzt, den der Anblick ausgelöst hat. Auch andere Nutzer haben die Kühe gesehen und fragen sich nun, was es damit auf sich hat.

A40 in Mülheim: Vermeintlich tote Kühe sorgen für Aufsehen

Ein Nutzer weiß Bescheid: „Also die Kuh ist keineswegs tot... Sie hat eine schwere Geburt hinter sich und wurde TA mäßig versorgt und braucht unbedingt RUHE“, so der Mann. „Es ist unverständlich, warum da immer noch Leute mit ihrem Hund vorbei müssen, um zu sehen, was los ist. Die beiden brauchen unbedingt Ruhe und können noch nicht in den sicheren Stall verbracht werden. Da diese Fläche ein Naturschutzgebiet ist, besteht sowieso Betretungsverbot“, macht er dann seinem Ärger Luft.

Am Ende gibt es sogar noch ein Happy End. „Vorhin noch dran vorbei gefahren und nach dem Beitrag mal nen Blick drauf geworfen...beide waren munter“, berichtet eine andere Nutzerin in der Gruppe.

