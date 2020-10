A40 in Mülheim: Endlich gute Nachrichten nach Feuer-Inferno! Doch es gibt einen Haken

A40 in Mülheim: Noch laufen die Baurabeiten nach dem schweren Unfall an der Eisenbahnbrücke. (Archivbild)

Mülheim. Nach dem schweren Tanklaster-Unglück auf der A40 in Mülheim gibt es Licht am Ende des Tunnels. Zwar ist die Autobahn bei Mülheim-Styrum auch zwei Wochen nach dem Feuer-Inferno weiterhin gesperrt.

Doch schon am Sonntag soll die A40 zwischen Duisburg und Essen wieder freigegeben werden. Zugpendler müssen sich jedoch weiterhin auf Einschränkungen im Verkehr der Deutschen Bahn gefasst machen. Doch auch für Autofahrer gibt es eine schlechte Nachricht.

A40 in Mülheim bald wieder frei – doch Autofahrer sind gewarnt

Die Bauarbeiten an der Unfallstelle auf der A40 laufen auf Hochtouren. Zum einen musste in den letzten Tagen die stark beschädigte Eisenbahnbrücke abgerissen werden. Am Wochenende sollen dann die Vorbereitungen für eine Behelfsbrücke laufen.

Die beschädigte Eisenbahnbrücke an der A40 in Mülheim muss abgerissen werden. Foto: Martin Möller / Funke Foto Services

Dazu wird am Sonntag schweres Gerät angeliefert, unter anderem ein 500-Tonnen-Kran. Am späten Abend gegen 22 Uhr soll die Autobahn dann wieder frei sein. Dann sollen auch die Schäden an der Fahrbahn beseitigt sein, kündigt Straßen.NRW in einer Mitteilung an. Aber die Freude aller Autofahrer darüber dürfte allerdings nicht lange halten.

• Mehr zu dem Feuer-Inferno auf der A40 in Mülheim:

Baustelle auf der A40 bleibt

Denn nach Abschluss der Bauarbeiten müssen sich Autofahrer in diesem Bereich der A40 demnächst offenbar wieder auf Einschränkungen einstellen. Zwar seien dann vorerst in beiden Fahrtrichtungen jeweils zwei Fahrstreifen wieder frei.

Update zur Einschränkung im Zugverkehr

Die Umleitung vieler Züge zwischen Duisburg und Dortmund bleibt bestehen

Nur der RE1 (RRX) von Düsseldorf nach Essen fährt wieder regulär

In Fahrtrichtung Aachen bleibt die Umleitung bestehen

Weitere Infos hier >>>

Aber: „Da in diesem Bereich absehbar Bauarbeiten stattfinden, werden wir zunächst mit einer so genannten Plombe den Bereich verkehrstauglich machen“, Joachim van Bebber, Leiter der Straßen.NRW-Autobahnniederlassung Krefeld.

Außerdem plant die Deutsche Bahn in den Herbstferien den Aufbau der Behelfsbrücke. Dazu will das Unternehmen in den kommenden Tagen ein Verkehrskonzept vorstellen. Heißt: In absehbarer Zeit müssen Autofahrer der A40 bei Mülheim sich immer wieder auf Einschränkungen und Stau einstellen. (ak)