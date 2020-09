A40 bei Mülheim: Ein Lkw steht in Flammen. Die Stadt warnt wegen der extremen Rauchentwicklung.

A40 in Mülheim: Nach Flammen-Inferno auf der A40 – Sperrung dauert noch mehrere Tage!

Eine große Rauchwolke hat sich am Donnerstag über Mülheim an der Ruhr ausgebreitet. Das sorgt auch einen Tag danach für ein Verkehrschaos auf der A40.

Ursache war ein Unfall auf der A40 bei Mülheim in Fahrtrichtung Essen, nachdem ein Tanklastzug in Flammen aufgegangen war. Die Stadt sprach wegen der starken Rauchentwicklung eine Warnung an alle Bürger aus. Mittlerweile ist der Brand wieder gelöscht, die A40 ist aber weiterhin gesperrt. Außerdem ist der Bahnverkehr eingeschränkt.

A40 in Mülheim: Große Rauchwolke über der Stadt – Rathaus warnt!

In der Nähe vom Kreuz Kaiserberg, etwa 800 Meter vor der Ausfahrt Mülheim-Styrum, stand der Lkw am Donnerstagmittag in Flammen – „lichterloh“, wie ein Sprecher der Polizei gegenüber DER WESTEN bestätigte.

Der Fahrer soll nach ersten Erkenntnissen rechts von der Fahrbahn abgekommen und dann gegen die Betonbegrenzung links geknallt. Anschließend brannten die geladenen rund 25.000 Liter Diesel und 10.000 Liter Super-Benzin.

Weiterer Fahrer verletzt

Dabei wurde der Fahrer des Lkws, der sich selbstständig aus dem Fahrzeug retten konnte, verletzt. Er wurde anschließend von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Zudem wurde eine zweite Person verletzt, ein weiterer Autofahrer wurde durch den Laster in die Abgrenzung gedrückt.

Seitdem ist die A40 zwischen dem Kreuz Kaiserberg und Mülheim-Dümpten für mehrere Tage in beide Richtungen gesperrt. Die Polizei empfiehlt, das Gebiet großräumig zu umfahren. „Es ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen“, sagte der Sprecher.

Auch die Anschlussstellen 15 Mülheim in Fahrtrichtung Dortmund und die Anschlussstelle 16 Mülheim-Styrum in Fahrtrichtung Duisburg gesperrt sind derzeit gesperrt.





Mittlerweile steht fest, dass der Fahrer des Tanklastzugs Alkohol getrunken hatte. Er und der Autofahrer kamen schwerverletzt, aber ohne Lebensgefahr, ins Krankenhaus.

Die Stadt Mülheim warnte vor Rauchbelästigung in der Umgebung. „Bitte halten Sie ggf. Fenster und Türen geschlossen“, so die Stadt. Außerdem sollten Anwohner Lüftungs- und Klimaanlagen abschalten.

Beeinträchtigung im Bahnverkehr

Zudem muss nun auch mit Beeinträchtigungen im Bahnverkehr gerechnet werden, da bei dem Brand die Unterseite einer Bahnbrücke beschädigt wurde. (vh/nk)