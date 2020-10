A40 bei Mülheim: Wichtige Autobahn ab Sonntagabend wieder frei – DAS dürfte Autofahrer obendrein erfreuen

Mülheim. Mehr als zwei Wochen lang war die A40 bei Mülheim dicht.

Am 17. September war ein Tanklaster auf der wichtigen Pendlerautobahn unter einer Eisenbahnbrücke in Brand geraten. Doch mittlerweile sind die Schäden offenbar ausreichend behoben, um den Autoverkehr auf der A40 bei Mülheim ab Sonntagabend wieder freizugeben.

A40 bei Mülheim: Verkehr soll ab Sonntagabend wieder rollen.

Am Wochenende arbeitet die Deutsche Bahn noch einmal an den beschädigten Brücken, so dass die A40 am Sonntag um 22 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden kann.

Zwei Fahrstreifen in jeder Fahrtrichtung sollen ab dann wieder befahrbar sein. Diese Regelung soll auch bestehen bleiben, wenn die DB dort in naher Zukunft mit dem Bau einer Behelfsbrücke beginnen wird. Dafür müssen eine neue Mittelstütze und neue Widerlager gebaut werden, die unter anderem Pfahlbohrungen bis zu einer Tiefe von 25 Metern erfordern.

In den Herbstferien soll die Verkehrsführung auf der A40 bei Mülheim an die geplante Baustelle angepasst werden. Nur in besonders verkehrsarmen Zeiten sollen die zwei freigegebenen Fahrstreifen pro Fahrtrichtung auf einen einzigen verengt werden, um den Abraumabtransport möglich zu machen. (at)