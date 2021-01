In der Nacht zum Samstag fiel Beamten in Köln ein Mann auf. Als sie ihn in Gewahrsam nahmen, stellten sie eine Waffe sicher – diese wurde zuvor allerdings benutzt. (Symbolbild)

Köln: Polizisten haben Mann auf dem Kieker - sie können nicht fassen, was er mitten in der Nacht macht

In der Nacht zum Samstag fiel Beamten in Köln am Wiener Platz ein Mann auf, der plötzlich aus einem Mülleimer eine Waffe zog.

Nachdem der Mann aus Köln die Waffe aus dem Mülleimer gezogen hatte, steckte er sie sich in die Hose. Als die Beamten eintrafen, stellten sie fest, dass bereits Schüsse abgegeben worden waren.

Köln: Beamten fällt 21-Jähriger negativ auf

Zuvor war dem 21-Jährige an dem Abend wegen Randale auf dem Clevischen Ring ein Platzverweis erteilt worden. Er soll laut Polizei in Begleitung einer vierköpfigen Gruppe nach Zeugenaussagen auf dem Wiener Platz randaliert und eine Glasfalsche zertrümmert haben.

Nun geriet der 21-Jährige erneut ins Visier der Beamten. Dabei stellte sich Folgendes heraus.

Das ist Köln:

2.000 Jahre alte Stadt im Westen Deutschlands

liegt am Rhein und ist kulturelle Zentrum seiner Region

Das Wahrzeichen der Stadt ist der „Kölner Dom“

Köln ist eine der bedeutendsten Medienstädte in Deutschland

derzeit amtierende Bürgermeisterin ist Henriette Reker

++++ Köln: Sorge um OB Henriette Reker – Sie liegt in der Klinik ++++

Köln: Die Beamten stellten Schreckschusspistole und Munition sicher

Mithilfe der Überwachungskameras konnten die Beamten den Mann weiterhin beobachten. Parallel dazu verständigten sie weitere Mitarbeiter, die wenige Minuten später am Zielort, dem Wiener Platz, eintrafen und den 21-jährigen Mann durchsuchen konnten. Bei dem mit Handschellen gefesselten Mann konnte nicht nur die Waffe sichergestellt werden.

Eine Schreckschusspistole und Munition wurden bei dem Mann aus Köln sichergestellt. (Symbolbild) Foto: imago images / Future Image

Bei der Durchsuchung des Mannes und der Sicherstellung der Waffe samt Munition, einem ganzen Magazin, stellten die Polizisten fest, dass bereits Schüsse aus der Waffe abgegeben worden waren.

Köln: Beide Täter waren bereits auffällig

Bei der Sichtung weiter Aufnahmen konnten die Beamten erkennen, wie der 21-Jährige zuvor mindestens einen Schuss abgegeben hatten, so die Pressestelle. Des Weiteren gab das Beweismaterial die Identität eines weiteren Mannes preis, der die Waffe zuvor ebenfalls benutzt hatte.

Den zweiten Tatverdächtigen, ein 20-Jähriger, der an der Randale zuvor ebenfalls beteiligt war, konnten die Beamten in der Merkerhofstraße aufgreifen und nach Personalienfeststellung wieder entlassen. Dieser soll bereits in der Silvesternacht aufgefallen und kontrolliert worden sein, als er in Köln-Bilderstöckchen Schüsse abgegeben hatte (ali)