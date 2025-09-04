Kirmes Düsseldorf: Diese Highlights der Stadt solltest du nicht verpassen

Jede Menge Spaß, Action und süße Naschereien – das versprechen die beliebten Volksfeste in Düsseldorf. Ob Frühlingskirmes am Tonhallenufer oder die große Rheinkirmes im Sommer: ein Besuch lohnt sich.

Mit abwechslungsreichen Fahrgeschäften, internationaler Gastronomie und tollen Events sind beide Feste ein Muss im Veranstaltungskalender der Region. In diesem Artikel erfährst du alle Highlights, Öffnungszeiten, Parkmöglichkeiten und Tipps.

Rheinkirmes Düsseldorf: Was dich erwartet

Die Rheinkirmes Düsseldorf ist nicht nur eines der größten Volksfeste in Deutschland – sie ist ein echtes Kulturgut mit über 700 Jahren Tradition. Veranstaltet vom St. Sebastianus Schützenverein, lockt das farbenfrohe Volksfest jedes Jahr fast vier Millionen Besucher auf die malerischen Rheinwiesen in Düsseldorf-Oberkassel. Dank der großartigen Lage direkt am Rhein, der jahrhundertalten Tradition und modernen Highlights wie der Drohnenshow ist sie ein Muss für Kirmesfans. Auf einer Fläche von 165.000 Quadratmetern erstreckt sich die größte Kirmes am Rhein.

Hier findest du:

Wilde Fahrgeschäfte wie die Achterbahn, Geisterbahn und das Adrenalin-Highlight Evolution

wie die Achterbahn, Geisterbahn und das Adrenalin-Highlight Evolution Familienkarussells und gemütliche Buden für Groß und Klein

für Groß und Klein Ein vielfältiges kulinarisches Angebot mit deutschen Klassikern und internationalen Leckereien

mit deutschen Klassikern und internationalen Leckereien Hausbrauereien, die das traditionelle dunkle Altbier ausschenken

Beeindruckende Drohnenshow über dem Rhein Foto: IMAGO / Uwe Kraft

Fahrgeschäfte und Attraktionen: Nervenkitzel, Nostalgie und Familienspaß

Die Rheinkirmes Düsseldorf bietet eine riesige Auswahl an über 300 Schaustellern aus dem In- und Ausland. Darunter sind zahlreiche Fahrgeschäfte, Shows und Erlebniswelten, die für jede Altersgruppe etwas bereithalten. Ob du Höhenangst überwinden, nostalgisch schwelgen oder einfach nur Spaß mit der Familie haben willst – hier findest du garantiert dein persönliches Highlight.

Für Familien und kleine Kirmesfans gibt es ein tolles Angebot an Kinderkarussells, Mini-Achterbahnen, Entenangeln und mehr – aufregend, aber altersgerecht. Wer an den Klassikern und Kult-Fahrgeschäften interessiert ist, sollte sich die Geisterbahn, das Riesenrad oder die Wilde Maus nicht entgehen lassen – hier ist Nostalgie und Spaß gesichert.

Für Adrenalinjunkies und mutige Actionfans bietet die Rheinkirmes aufregende Fahrgeschäfte wie das Infinity, das höchste Looping-Karussell der Welt, oder das Evolution, ein Karussell mit 360°-Drehung in luftiger Höhe.

Etwas ruhiger geht es in den Kirmes-Biergärten mit Blick auf den Rhein und die malerische Altstadt zu. Eine weitere Besonderheit der Düsseldorfer Kirmes sind die Bühnen mit Live-Musik – hier treten regionale Bands und DJs auf.

Besondere Highlights: In diesem Jahr gab es erstmalig eine beeindruckende Drohnenshow – bunte Lichter am dunklen Himmel erzeugten phänomenale Bilder

– bunte Lichter am dunklen Himmel erzeugten phänomenale Bilder Auch die Kirmesfähre ist eine beliebte Attraktion: sie verbindet die Altstadt mit den Rheinwiesen.

Die bunte Auswahl an Fahrgeschäften auf der Düsseldorfer Rheinkirmes Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Preise und Spartipps – Wie viel kostet die Kirmes in Düsseldorf?

Besucher sollten je nach Attraktion mit folgenden Preisen rechnen:

Attraktion Preis pro Fahrt Familienkarussell ca. 3,50€ Geisterbahn ca. 5€ Achterbahn 5-8€ Ausgefallene Fahrgeschäfte wie Evolution (Thrill Ride) ca. 8€

Getränke : ca. 3,20-3,40€

: ca. 3,20-3,40€ Essen: ab ca. 5€

Unser Tipp: Viele Fahrgeschäfte bieten Rabatte beim Kauf von mehreren Chips – vergleichen lohnt sich!

Anreise und Verkehr: Wo parken? Wie hinkommen?

Die Rheinkirmes Düsseldorf ist am besten mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar – rund um das Veranstaltungsgelände sind nur wenig Parkplätze vorhanden

Anreise mit Bus und Bahn U76 / U77 : Haltestelle ,,Luegplatz“ direkt am Kirmeseingang

: Haltestelle ,,Luegplatz“ direkt am Kirmeseingang Bus 835, 936, M3 : Haltestelle ,,Jugendherberge“

: Haltestelle ,,Jugendherberge“ Sonderfahrpläne der Rheinbahn sorgen für eine enge Taktung während der Kirmes

In unmittelbarer Nähe zum Kirmesgelände sind die Parkplätze zwar begrenzt, es stehen jedoch zwei große Parkhäuser mit P+R-Angeboten zur Verfügung:

Das Parkhaus Campis Vodafone GmBh am Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 und das Parkhaus Provinzial-Versicherung am Hohensandweg 41, 40591.

Die Öffnungszeiten der Rheinkirmes variieren je nach Wochentag:

Montags bis Donnerstags : 14:00 bis 24:00 Uhr

: 14:00 bis 24:00 Uhr Freitags : 14:00 bis 02:00 Uhr

: 14:00 bis 02:00 Uhr Samstags : 13:00 bis 02:00 Uhr

: 13:00 bis 02:00 Uhr Sonntags: 11:00 bis 24:00 Uhr

Ob du Adrenalin suchst, kulinarische Vielfalt oder einfach mit der Familie bummeln willst – die Rheinkirmes in Düsseldorf bietet für alle etwas.

Frühlingskirmes Düsseldorf: Farbenfrohe Erlebniswelt

Jedes Jahr im Frühling verwandelt sich das Düsseldorfer Tonhallenufer in ein buntes Festgelände. Die Frühlingskirmes Düsseldorf ist ein beliebtes Volksfest direkt am Rhein – mit atemberaubendem Ausblick, klassischen Fahrgeschäften und einem spektakulären Feuerwerk. Rund 50.000 Besucher lockt die Kirmes an elf Tagen.

Die Frühlingskirmes in Düsseldorf Foto: IMAGO / Michael Gstettenbauer

Was erwartet dich auf der Frühlingskirmes Düsseldorf?

Auch wenn die Frühlingskirmes kleiner ist als die große Rheinkirmes im Sommer, bietet sie eine charmante Auswahl an Attraktionen:

Klassische Fahrgeschäfte : Break Dance, Autoscooter, Riesenrad

: Break Dance, Autoscooter, Riesenrad Kinderattraktionen : Karussells, Mini-Achterbahnen, Entenangeln

: Karussells, Mini-Achterbahnen, Entenangeln Leckere Imbissbuden : Gebrannte Mandeln, Crêpes, Bratwurst und Slush-Eis

: Gebrannte Mandeln, Crêpes, Bratwurst und Slush-Eis Bierstände und Ausschankwagen mit lokalen Spezialitäten

Die familiäre Atmosphäre macht die Frühlingskirmes besonders attraktiv für Familien mit Kindern oder für einen entspannten Frühlingsausflug.

Besonderes Highlight: Das beliebte und große Feuerwerk über dem Rhein. Tausende Besucher versammeln sich am Rheinufer, um das bunte Spektakel über dem Wasser zu genießen. Die beeindruckende Show schafft eine einzigartige Atmosphäre – und verspricht einen unvergesslichen Abend.

Kirmes direkt am Tonhallenufer – So kommst du hin

Die Frühlingskirmes findet auf dem weitläufigen Platz direkt am Tonhallenufer statt – zentral gelegen und gut erreichbar. Besonders beliebt ist die rheinseitige Lage mit Blick auf Altstadt und Rhein – perfekt für einen Frühlingsabend mit Kirmesflair.

Am Besten erreichbar ist die Kirmes mit den öffentlichen Verkehrsmitteln:

U-Bahn / Straßenbahn : Haltestelle Tonhalle/Ehrenhof

: Haltestelle Tonhalle/Ehrenhof Buslinien: Haltestellen in direkter Umgebung

Wer lieber mit dem Auto anreist, kann den Parkplatz Rheinterrasse/ Tonhalle nutzen – er liegt in unmittelbarer Nähe zum Festgelände.

Öffnungszeiten der Frühlingskirmes in Düsseldorf

Die Kirmes beginnt traditionell mit einem feierlichen Fassanstrich zur Eröffnung – ein geselliges Ritual, das Gäste und Schausteller gemeinsam auf das Fest einstimmt.

Montags bis Freitags : 15:00 bis 22:00 Uhr

: 15:00 bis 22:00 Uhr Samstags und Sonntags: 13:00 bis 22:00 Uhr

Erlebe die Kirmes Vielfalt in Düsseldorf

Beide Volksfeste gehören zu den kulturellen Höhepunkten der Stadt und bieten unvergessliche Erlebnisse für die ganze Familie. Wir haben deine Lust auf Kirmesausflüge geweckt? Dann findest du hier noch mehr beliebte Kirmessen aus der Region:

Hier findest du einen Überblick über Kirmes Veranstaltungen in der Region:

