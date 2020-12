NRW: Mann (78) gilt als vermisst – Stunden später wird er tot aufgefunden

In Hagen wurde am 24. Dezember ein Mann als vermisst gemeldet. Kurze Zeit später findet man seine Leiche.

Ein Fall in Hagen (NRW) wirft am 24. Dezember viele Fragen auf. Nachdem ein Mann als vermisst gemeldet wurde, sucht die Polizei nach dem 78-Jährigen.

Stunden später bestätigt die Polizei aus Hagen (NRW) den Tod des Vermissten.

NRW: Vermisster Bewohner von Seniorenresidenz tot aufgefunden

Kurz vor Heiligabend ereignete sich in Hagen (NRW) eine Tragödie. Am Donnerstag, den 24. Dezember, wurde ein 78-Jähriger um 5.30 Uhr als vermisst gemeldet. Der Mann soll Bewohner einer Seniorenresidenz in der Thünenstraße gewesen sein. Mehr ist bisher nicht über den Verstorbenen bekannt.

Noch am selben Tag fanden die Behörden die Leiche des Mannes auf dem Gelände des Seniorenheims, wie es in der Pressemitteilung der Polizei heißt.

Hagen: Polizei geht von Unglücksfall aus

Viel kann die Polizei derweil nicht über den Fall preisgeben. Der derzeitige Stand der Ermittlungen besagt jedoch, dass es sich bei dem Tod des 78-Jährigen nicht um Fremdverschulden handle.

Am Donnerstagnachmittag gehen die Ermittler zunächst von einem Unglücksfall aus. Weitere Informationen werden wohl erst in den nächsten Tagen folgen.