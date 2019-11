Das Comeback nach dem Comeback

„We are the boys and we come from the hills. We all get drunk on Andreas Pils.“ (Krautboys, Sauerland Waltz)

Breckerfeld. Ja – es ist so eine Sache mit dem gerstehaltigen Lebenselixier. Sie haben es in ihren Liedern oft besungen und trotzdem ist es mit dem Heimat-Pils nicht mehr weit her – keine Achterträger oder keine blauen Kästen, die man teilen kann. Früher standen sie im Probenraum. Heute steht Krombacher auf dem Tisch.

Ein Boßeler Landregen hat Hartmut Krause, Joachim Augner und Joachim Schwingel an diesem Sommerabend in einen Schuppen des Gehöfts im Breckerfelder Süden getrieben. Ein Kompressor hilft dem lahmenden Grill auf die Sprünge. Es gibt Bratwurst. Pressekonferenz vor dem Comeback nach dem Comeback nach dem Comeback: Die „Krautboys“, die mit langem Namen „Al Gringo & The Original Psychobilly Kraut­boys On Moonshine“ heißen, stellen sich wieder auf die Bühne. „Der Auftritt hier in Breckerfeld“, sagt Hartmut Krause, Kopf der Band, „das ist dieses Jahr unser einziges Konzert in Europa.“

20.15 Uhr auf der Hauptbühne

Open Air in der Hansestadt beim Stadtfest am Samstag, 12. September, 20.15 Uhr, auf der „Mainstage“, der Hauptbühne, als Letzte an diesem Abend. „Die letzte Band, die nach uns gespielt hat, hat sich anschließend aufgelöst“, sagt Krause, lächelt verwegen und nippt am Radler (ohne Alkohol).

Aufgelöst haben sich die „Krautboys", die sich selbst als Legende bezeichnen, in weit mehr als 20 Jahren nie. Aber sie haben sich rar gemacht. „Wir sind zu unserer eigenen Oldie-Band geworden", sagt Joachim Schwingel. Der Mann aus Boßel, der am Schlagzeug Platz nehmen wird, saß auch schon Anfang der 90er an den Trommeln. In einem Proberaum auf dem Hasper Käsberg, der später als „Cheesy Mountain" besungen wurde. Krause wohnte in der Nachbarschaft und schaute mal vorbei. „Meine Oma war verstorben, ich hatte Geld geerbt und wollte es nicht sinnlos auf den Kopf hauen", sagt er. „Also bin ich hin und hab' gefragt, ob wir nicht zusammen eine Platte einspielen sollen." Daraus, so sagt das Trio, sei diese wunderbare Erfolgsgeschichte erwachsen.

Damals kommt ein countrylastiges Album heraus, in dem Hits wie „Summer of 69“ (Brian Adams), „Wind of Change“ (Scorpions) oder „Geronimo’s Cadillac“ (Modern Talking) auf eine ganz eigene Art interpretiert werden. Die „Krautboys“ landen in der Rotation von WDR 2, im Bordprogramm der Lufthansa, und sie treten in Fernsehsendungen auf. Und trotzdem: Es reicht nicht für den großen Reichtum: „Zehn Leute in einer Band, und alles muss geteilt werden“, sagt Joachim Augner, „da bleibt eben nicht viel mehr übrig.“

Aus dem Land der 1000 Berge

Reichtum gibt’s nicht, Ruhm doch. Die „Krautboys“ schaffen es mit einem Heimat­streifen auf die Kinoleinwand. Und mit eigenen Songs. „Für die Cover, die wir bis dahin gespielt hatten, hätten wir für ein Schweinemoos die Rechte kaufen müssen“, sagt Hartmut Krause. So schlägt die Geburtsstunde des „Krautrocks“: sauerländisch angehauchte Country-Stücke aus dem und über das Land der 1000 Berge versehen mit einem gesunden Schuss Selbstironie. Das zweite Album ist auf dem Markt.

Hansjörg Thurn (u.a. „Die Wanderhure“) führte Regie im dem Streifen, der den Werdegang der Band beschreibt. Und lehnt zwei große deutsche Schauspieler ab. „Armin Rohde und Til Schweiger haben die Hauptrollen nicht bekommen“, sagt Hartmut Krause. „Kein Scherz. Die sind durchgefallen.“ Bei der Premiere im Metropolis in Hagen ist Til Schweiger aber trotzdem dabei. Seine damalige Freundin spielt in dem Film mit.

Einmal wird es danach noch richtig laut um die Breckerfeld-Hagen-Formation: 2002 auf dem Sziget-Festival in Ungarn, einem der größten in ganz Europa. „Wir sind mit einem Nightliner angereist und damit direkt auf das Zeltgelände gefahren“, sagt Joachim Schwingel, „das war ein Auftritt.“

Der sich nicht auf den Campingplatz beschränkte. Die „Kraut­boys“­­ stehen vor 5000 Menschen in einem riesigen Festzelt auf der Bühne. „Es war brüllend heiß. Vorher hat eine ungarische Rapformation gespielt. Als die fertig waren, sind alle raus, um Luft zu schnappen“, sagt Hartmut Krause, „da haben wir noch gedacht, dass keine Sau zurückkommt.“

Seither ist es ruhiger geworden. Andere starten mit Country-Rock durch: „Texas Lightning“ mit Olli Dittrich, der die Krautboys als Mitglied der „Doofen“ einst bei Vivasion getroffen hatten. Oder „Boss Hoss“, die die großen Hallen und Stadien füllen. Und die Krautboys? Die konzentrieren sich auf das Comeback nach dem Comeback nach dem Comeback. „We are the boys and we come from the hills - Wir sind die Jungs und kommen aus den Bergen . . .“