Zoom Gelsenkirchen macht es offiziell – da können andere NRW-Zoos nur staunen

Deutschland verfügt über eine große Anzahl an Zoos. Besonders in NRW haben Anwohner die Qual der Wahl, denn hier tummeln sich besonders viele Tierparks. Der Zoom Gelsenkirchen gehört seit Jahren zu einer der beliebtesten Ausflugsorte für tierbegeisterte Menschen.

Im Zoo sollen sich nicht nur die Tiere, sondern am besten auch die Menschen wohlfühlen. Und wie nun eine Umfrage zeigt, scheint sich für bestimmte Gäste ein Besuch im Zoom Gelsenkirchen offenbar besonders zu lohnen.

Zoom Gelsenkirchen erhält Auszeichnung

„Bereits zum siebten Mal in Folge freuen wir uns über die Gold-Auszeichnung als familienfreundliches Unternehmen“, verkündet der Zoom Gelsenkirchen am Mittwochabend (28. August) die freudige Nachricht. Die Kölner Rating- und Ranking Agentur „ServiceValue“ hat in Kooperation mit „DEUTSCHLAND TEST“ erstmals eine Studie „Rund um die Familie“ durchgeführt.

143.000 Verbraucher haben aus 637 Unternehmen und Marken aus 43 Branchen das aus ihrer Sicht familienfreundlichste gewählt. Zu den Kriterien gehört beispielsweise, ob die Mitarbeiter des Unternehmens familien- und kinderfreundlich sind. Aber auch das Angebot an Zusatzleistungen für Familien sowie das Preis-Leistungs-Verhältnis werden näher betrachtet.

Andere NRW-Zoos hängen hinterher

Seit 2018 nimmt der Zoo aus Gelsenkirchen an der Untersuchung teil und erhielt seitdem jedes Mal die höchste Auszeichnung: Gold. 2024 tauchen im Ranking für die Branche Zoo insgesamt 20 Tiergärten auf. Lediglich der Zoo Leipzig liegt mit wenigen Punkten vor der Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen. Knapp dahinter und ebenfalls mit Gold ausgezeichnet, sind der Tierpark Hagenbeck in Hamburg und der Zoologische Garten Berlin.

Weitere NRW-Zoos müssen sich nach Meinung der Befragten etwas weiter hinten einreihen. Der Kölner Zoo hat immerhin noch Silber bekommen, während der Grüne Zoo Wuppertal sowie der Zoo Dortmund, Zoo Duisburg und der Allwetterzoo Münster sich mit Bronze begnügen müssen.