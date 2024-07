Zoom Gelsenkirchen macht es offiziell – Besucher sind völlig aus dem Häuschen

Besucher des Zoom Gelsenkirchen, aufgepasst! Der Zoo hat es jetzt offiziell gemacht. Es gibt eine echte Neuheit zu bestaunen.

Immer wieder überrascht der Zoom Gelsenkirchen seine Besucher mit Angeboten, Neuheiten und Co. So auch jetzt. Der Tierpark hat eine neue Tierart! Das verkündete der Zoom Gelsenkirchen stolz via Video auf seinem Facebook-Account (circa 70.000 Follower).

+++Zoom Gelsenkirchen: Schock-Bilder im Gehege – Besuchern bleibt das Herz stehen+++

Zoom Gelsenkirchen: Diese Tierart ist eingezogen

„Seit heute könnt ihr bei uns in der Zoom Erlebniswelt eine neue Tierart ansehen. In der Erlebniswelt Afrika leben ab sofort vier Klippschliefer auf drei miteinander verbundenen Inseln. Heute morgen haben wir zum ersten Mal den Schieber geöffnet, so dass die Tiere aus ihrem Häuschen, das als Innenanlage dient, nach draußen konnten. Zunächst schaute nur ein Tier zaghaft hinaus, nach ein paar Stunden wagten sich die Klippschliefer dann aber aus dem Häuschen heraus und erkundeten die erste Insel“, heißt es in dem Post von Donnerstag (18. Juli).

„Auch wenn die Tiere recht klobig wirken, können sie gut klettern und werden sich daher vermutlich viel in den Bäumen und auf den Felsen aufhalten. Ihr könnt die Anlage vom Besucherweg und von der Bootsfahrt African Queen aus sehen. Sie befindet sich hinter der Erdmännchenanlage.“

+++Zoom Erlebniswelt: Schock-Fund an Haltestelle – Polizei ermittelt+++

Zoom Gelsenkirchen: Besucher freuen sich über die Neuzugänge

Klippschliefer sind ungefähr so groß wie Kaninchen, gelten aber nicht als Nagetiere. Die Tiere des Zoom Gelsenkirchen kommen aus Tschechien, den Niederlanden und Polen.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Und zahlreiche Besucher sind bei dem Anblick der neuen Tierart völlig aus dem Häuschen. „In Südafrika habe ich das Privileg gehabt, diese Tiere in freier Wildbahn zu sehen“, kommentiert ein Mann unter dem Video-Beitrag. „Herzlich Willkommen ihr Süßen“, schreibt eine Frau. Der Zoom Gelsenkirchen ist also um eine Attraktion reicher!