Zoom Gelsenkirchen erhält Paket – beim Öffnen läuft es einer Pflegerin kalt den Rücken runter

Der Countdown für Halloween rückt immer näher und auch im Zoom Gelsenkirchen wird es zum Monatsende gruselig. Bereits jetzt laufen die Vorbereitungen für das schaurige Event auf Hochtouren. Das Paket, das die Mitarbeiter jetzt dafür erhalten haben, sorgt sogar bei ihnen für Gänsehaut.

Auf Facebook teilt der Zoom Gelsenkirchen das besagte Paket und zeigt, was sich darin befindet. Mit einem vermeintlich blutigen Handschuh ausgestattet, öffnet eine Mitarbeiterin das Paket. Darin verborgen sind eine schwarze Robe und gefiederte Flügel. Am Ende des Videos enthüllt sich, dass es sich bei dem Inhalt um ein Kostüm handelt – der Sensenmann wird nämlich bald durch den NRW-Zoo streifen.

Zoom Gelsenkirchen: Gruselweg in den Erlebniswelten

Anlässlich der gruseligsten Zeit des Jahres findet im Zoom Gelsenkirchen ein großes Halloween-Event statt. Auf Facebook berichtet der NRW-Zoo, dass es am 31. Oktober und am 1. November richtig unheimlich wird. Das Event findet an beiden Tagen jeweils von 18 bis 22 Uhr statt.

Die Veranstaltung ist nichts für schwache Nerven. Der Zoom Gelsenkirchen kündigt auf Facebook an, dass die Besucher so einige „schaurige Überraschungen“ erwarten. Auf dem über vier Kilometer langen Gruselweg in den Erlebniswelten Alaska, Afrika und Asien lauern gruselige Gestalten, um den Besuchern das Fürchten zu lehren.

Halloween: Spukgestalten, Feuershow und Stelzenläufer

Auf den Pfaden begegnen einem dazu auch noch gespenstische Figuren, die durch den Zoo ziehen – darunter wohl auch der Sensenmann, wie man auf Facebook bereits sehen kann. Zusätzlich sind die Wege mit unheimlichen Geräuschen und magischen Lichteffekten ausgestattet.

Doch das ist nicht die einzige Überraschung beim Halloween-Event im Zoom Gelsenkirchen. Bereits am Eingang werden Besucher von schaurigen Stelzenläufern begrüßt und speziell für die Kinder gibt es „gruselige Leckereien“, wie auf Facebook angekündigt wird. Jeweils um 20 und 21 Uhr erwartet die Gäste dazu noch eine spektakuläre Feuershow.

Wer das diesjährige Halloween-Fest im Zoom Gelsenkirchen nicht verpassen möchte, sollte sich jedoch besser beeilen. Die Tickets für das Event sind streng limitiert und oft sehr schnell vergriffen. Karten können ab sofort im Online-Shop des Zoos erworben werden. Der Eintritt ist für Kinder ab sechs Jahren erlaubt, aber Besucher sollten beachten, dass die Mitnahme eines Hundes nicht zu empfehlen ist.