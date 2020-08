Zoom Gelsenkirchen: Traurige Nachricht – diesen Besucher-Liebling wirst du bald nicht mehr sehen können

In der Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen steht der Abschied eines beliebten Tieres unmittelbar bevor.

Besucher der Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen müssen bald ganz stark sein: Der Zoo Gelsenkirchen wird sich von einem Tier verabschieden, das vor über zwei Jahren in der Zoom Gelsenkirchen zur Welt kam und seitdem alle Herzen im Sturm erobert hat.

Zoom Gelsenkirchen: Dieser Nachwuchs zieht aus

So wird Eisbärin Nanook die Zoom Gelsenkirchen bald verlassen und in den Tierpark Hellabrunn in München umziehen.

Laut Pressesprecherin Nataly Naeschke findet der Umzug noch in diesem Sommer statt, „in einem intimen Kreis mit Tierpflegern und ganz in Ruhe.“ Erst danach werde die Öffentlichkeit informiert.

-------------------------

Das ist die Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen:

ehemals Ruhr-Zoo Gelsenkirche, wurde 1949 eröffnet

ist 34 Hektar groß und beherbergt 100 Tierarten und rund 900 Tiere

es gibt vier Themenbereiche: Alaska, Afrika, Asien und Grimberger Hof

Träger sind die Stadtwerke Gelsenkirchen

hat rund 750.000 Besucher im Jahr (Stand: 2017)

Leiter sind Ulrich Köllmann und Dr. Hendrik Berendson

-----------------

Der Abschied ist keine Entscheidung des Zoos Gelsenkirchen, sondern eine Empfehlung des Europäischen Erhaltungszuchtprogrammes (EEP), das eine koordinierte Zucht innerhalb Europas organisiert.

Eisbär-Dame Nanook an ihrem ersten Geburtstag in der Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen. Foto: picture alliance/dpa

Deshalb stand bereits bei Nanooks Geburt im Dezember 2017 fest, dass der Nachwuchs von Eisbärmutter Lara irgendwann umziehen wird.

+++NRW: Fitnessstudio provoziert mit DIESEM Angebot – Betreiber gibt zu: „Ich bereue ...“ +++

Zoom Gelsenkirchen: „Ist der optimale Zeitpunkt“

Abgesehen davon hätte man Nanook und ihre Mutter sowieso nicht weiter zusammen leben lassen können – in der Natur trennen sich Jungtier und Mutter ebenfalls nach zwei bis drei Jahren voneinander.

„Es ist der optimale Zeitpunkt“, erklärt Sprecherin Naeschke. Trotzdem fällt der Abschied von der Eisbär-Dame schwer. Nanook war der erste Eisbär-Nachwuchs, der jemals in Gelsenkirchen zur Welt kam.

Eisbärmädchen Nanook mit Mama Lara etwa sechs Monate nach ihrer Geburt. Foto: imago stock&people gmbh

„Sie ist ein Publikumsmagnet und allen ans Herz gewachsen. Auch die Tierpfleger haben ein weinendes und ein lachendes Auge. Aber die Freude darüber überwiegt, dass Nanook in ein neues schönes zu Hause kommt.“

---------------------

Mehr News aus Gelsenkirchen:

--------------------------

So sei der Tierpark Hellabrunn erfahren in der Haltung von Eisbären, Nanook bekommt neue Gefährten, neue Pfleger – und wird sogar irgendwann Nachwuchs kriegen.

Wer Nanook noch einmal in der Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen besuchen und Abschied nehmen möchte: Der Zoo hat montags bis freitags von 9 Uhr bis 18.30 Uhr geöffnet. (kv)