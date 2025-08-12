Gelsenkirchen trauert um Eisbärin Antonia – Zoom-Besucher mit klarer Forderung

Sie ist eine absolute Ikone der Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen gewesen. Über Jahrzehnte hinweg hat die Eisbär-Dame Antonia Tierfreunde im Ruhrgebiet begeistert.

Doch am Sonntag (10. August) musste die Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen den Besucher-Liebling im Alter von fast 36 Jahren einschläfern. Viele hatten sie bis ins hohe Alter für ein Jungtier gehalten. Doch stattdessen war die Eisbärin kleinwüchsig, das weltweit einzig bekannte Exemplar. Deswegen fordern Tierfreunde, ihr jetzt ein Denkmal zu setzen. Wie reagiert der Gelsenkirchener Zoo?

Zoom Gelsenkirchen nimmt Abschied von Eisbärin Antonia

Die Trauer in Gelsenkirchen ist groß: „Dem gesamten Team der Zoom Erlebniswelt sowie den Besucherinnen und Besuchern wird die kleine Eisbärin sehr fehlen“, gaben die Verantwortlichen am Montag Einblick in ihr Seelenleben (mehr dazu hier >>>).

Und auch Tierfreunde aus dem Ruhrgebiet lassen ihrer Trauer freien Lauf. Innerhalb eines Tages sammelten sich auf der Facebook-Seite des Gelsenkirchener Zoos knapp 600 Kommentare. „Liebe Antonia. Ein Besuch im Zoo Gelsenkirchen ohne dich, das ist unvorstellbar. Danke für die tollen Momente, genieße die himmlischen Eisberge. Ich werde dich immer in Erinnerung behalten“, verabschiedete sich etwa eine trauernde Zoo-Besucherin.

Zoo-Besucher fordern Denkmal

Viele kannten Antonia bereits seit ihrer Kindheit. Dementsprechend schwer fällt vielen der Abschied. Der Gedanke, die Eisbärin nie wiederzusehen, erfüllt viele mit Schmerz. Eine Idee hat deshalb bereits jetzt viel Zuspruch bei Facebook erhalten: „Setzt ihr bitte ein Denkmal. Ein Stück Gelsenkirchener Geschichte ist gegangen und für viele eine Eisbär-Dame die sie durch die Jugend begleitet hat.“

DER WESTEN hat bei der Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen angefragt, ob es bereits Gedankenspiele für Denkmal zur Erinnerung an die außergewöhnliche Eisbärin Antonia gibt. Eine Antwort steht noch aus.