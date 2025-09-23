Zoom Gelsenkirchen zeigt gruseliges Video – Besucher reagieren sofort

Eigentlich ist der Zoom Gelsenkirchen für seine faszinierenden Tierwelten und sein familienfreundliches Freizeitprogramm bekannt. Doch dieses Grusel-Video mitten aus dem Zoo ist nichts für schwache Nerven!

Aufgespießte Totenköpfe, schreiende Gefängnisinsassen, Horrorclowns mit Hackebeil und sonstige Monster sind hier in düsterer Atmosphäre zu sehen. Die meisten werden es schon erraten haben: Es geht um das Halloween-Fest im Zoom Gelsenkirchen. Die Fans können es kaum abwarten.

Horror-Video aus dem Zoom Gelsenkirchen – Besucher reagieren sofort

Direkt an Halloween, also am Freitag, dem 31. Oktober, ist es so weit: Die Halloween-Nächte 2025 starten in der Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen. Und diese gehen bis zum Samstag (1. November). Jeweils zwischen 18 bis 22 Uhr „verwandelt sich der Zoo in ein Reich voller unheimlicher Geräusche, magischer Lichter und spektakulärer Gruselkulissen“, steht auf der Facebookseite des Zoos aus dem Ruhrgebiet.

Weiter heißt es: „Wenn sich Nebel über Alaska, Afrika und Asien legt, erwachen Geister, Hexen und düstere Gestalten zum Leben. (…) Traut ihr euch, den gespenstischen Pfad zu betreten?“ Das klingt auf jeden Fall nach echten Gänsehautmomenten im Zoom Gelsenkirchen. Obendrein soll noch eine neue, atemberaubende Feuershow die Besucher anlocken und „die Nacht zum Lodern“ bringen.

So teuer ist der Eintritt bei der Halloween-Nacht

Und wer jetzt Lust bekommen hat, sich bei den Halloween-Nächten 2025 in der Zoom Erlebniswelt so richtig zu gruseln, kann direkt schon Tickets bestellen. Der Vorverkauf ist in vollem Gange. Hier geht es direkt zum Online-Shop. Erwachsene zahlen für eine Halloween-Nacht 18,90 Euro und Kinder zwischen vier und 12 Jahren liegen bei 13,90 Euro. Auch die Fans des Zoom Gelsenkirchen sind schon voller Vorfreude. Einer schreibt unter dem Post: „Schon Tickets gekauft, wie jedes Jahr – wird sicher wieder gut.“

Und wer vor lauter Grusel Hunger bekommt, der kann sich auf leckere Halloween-Köstlichkeiten freuen. Diese gibt’s an den Gastronomieständen im Eingangsbereich, im Alaska Diner, im RYOKAN Imbiss und am Grimberger Hof.

