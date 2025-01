Zoom Gelsenkirchen: Pfleger blicken nach Tier-Geburt ins Gehege – sie trauen ihren Augen nicht

Der Storch war da! Denn der Zoom Gelsenkirchen hat freudige und vor allem kuschelige Nachrichten – so erblickten die Tier-Pfleger in NRW zuckersüßen Nachwuchs, doch beim Blick in den Stall trauten sie ihren Augen kaum.

Denn es gibt gleich mehrere Gründe zum Jubeln und Freuen! Aber nicht nur die Geburt sorgt für Freude, sondern auch ein Geheimnis.

Zoom Gelsenkirchen: Tier-Babys – HIER gibt es Nachwuchs

„Nachwuchs bei den Tiefland-Nyalas in der ZOOM Erlebniswelt!“, schreiben die Tier-Pfleger auf der offiziellen Facebook-Seite. Doch damit nicht genug – sie posten direkt ein Video des süßen Nyala-Nachwuchses. Doch halt! Im Gehege tummelt sich nicht nur ein Tierkind, sondern gleich drei.

Denn neben Nikola, die am 6. Dezember geboren wurde, dürfen sich nun auch Pina Colada (26. Dezember) und Phibie (6. Januar) Zoobewohner nennen. Die wahrhaft weihnachtlichen Tiere – zumindest was ihren Geburtstag betrifft – „entwickeln sich prächtig“. Und auch die „stolzen Mütter Natascha, Paula und Peggy kümmern sich liebevoll um den Nachwuchs“.

Doch damit nicht genug, denn es wird auch geschwisterlich geteilt! Denn alle „Jungtiere dürfen bei allen Müttern Milch trinken“. Kein Wunder, dass die harmonische Tierbande im Zoom Gelsenkirchen für reichlich Fan-Jubel sorgt. „Das sind so hübsche Tiere. Und die Kleinen sind ja süß“, textet so ein begeistertet Fan. Und auch ein anderer Tier-Freund meint: „So hübsche, zarte Geschöpfe“.

Zoom Gelsenkirchen: Tier-Pfleger verkünden gute Nachricht

Übrigens: Nyalas sind südostafrikanische Antilopen aus der Gruppe der Waldböcke. Und ihr typisches Fell mit weißen Strichen und Punkten ist sogar individuell. Und genau das nutzen übrigens auch die Tier-Pfleger in Gelsenkirchen, um die niedlichen Antilopen zu unterscheiden.

Und auch die Tierfans in NRW dürfen sich bald wieder freuen, denn die Pfleger verraten schon jetzt, dass nicht nur bei den Nyala zwei weitere Jungtiere erwartet werden, sondern auch bei den Elenantilopen. Wann es so weit ist, bleibt vorerst ein gut gehütetes Zoo-Geheimnis. Aber eines ist sicher: Der Zoom Gelsenkirchen wird es seinen Fans schon bald verraten.