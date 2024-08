Zoom Gelsenkirchen sorgt für Ticket-Hammer – „Aufgrund der hohen Nachfrage“

Im Herzen des Ruhrgebiets befindet sich der Zoom Gelsenkirchen. In dem Zoo sind mehr als 900 Tiere aus über 100 Arten zuhause. Besucher können ihnen in den Erlebniswelten Alaska, Afrika und Asien einen Besuch abstatten – aber dafür müssen sie eine ganz schöne Strecke hinter sich lassen.

Insgesamt 30 Hektar Fläche bietet der Zoom Gelsenkirchen, an einem Tag ist ein entspannter Besuch bei allen Tieren so kaum möglich – vor allem nicht mit Kindern. Nicht selten kommen Besucher deshalb öfter in die Zoom Gelsenkirchen. Bleibt die Frage, welches Ticket sich da am besten empfiehlt. Der Ruhrpott-Zoo hat da eine Idee.

Zoom Gelsenkirchen verlängert Ticket-Aktion

Vom 1. Juli bis 31. August 2024 gibt es eine besondere Ticket-Aktion im Zoom Gelsenkirchen. Alle Gäste können ihre Tageskarte oder ihr Feierabendticket am Besuchstag im Service Center vorlegen und bekommen dafür einen einmaligen Nachlass von 10 Euro auf eine Dauerkarte.

++ Zoom Gelsenkirchen: Schock-Szenen im Gehege – Pfleger müssen sofort reagieren ++

Wie der Zoom Gelsenkirchen nun in einer Pressemitteilung verkündet, wird das Angebot „aufgrund der hohen Nachfrage“ sogar noch verlängert. Und zwar um rund zwei Monate, nämlich bis zum 31.Oktober 2024. Mit einer Dauerkarte können Besucher 365 Tage im Jahr die Zoom Gelsenkirchen erkunden. Der Preis für eine Tageskarte für einen Erwachsenen liegt bei 21.50 Euro im Sommer, die Dauerkarte kostet 78 Euro. Damit rechnet sich der Kauf für alle Zoo-Fans, die im Jahr öfter als 3 Mal den Tierpark besuchen.

+++ In dieser NRW-Stadt fühlen sich Bewohner am meisten gestresst – es ist nicht Gelsenkirchen +++

DAS gilt es zu beachten

Wer das Ticket-Angebot wahrnehmen will, sollte jedoch ein paar Kleinigkeiten beachten. Die Tageskarten und Feierabendtickets können ausschließlich am Tag ihrer Nutzung auf die Dauerkarte angerechnet werden. Der „Cashback“ in Höhe von 10 Euro wird beim Kauf der Dauerkarte im Service Center direkt einmalig verrechnet.

Die Anrechnung erfolgt eins zu eins. Wer also ein Tagesticket Erwachsener hat, kann sich 10 Euro auf die Dauerkarte Erwachsener anrechnen lassen – nicht auf eine andere Dauerkarte. Ausgeschlossen von der Aktion sind bereits rabattierte Dauerkarten und die Dauerkarte Parken.