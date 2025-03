Zoom Gelsenkirchen: Besucher blicken ins Gehege – was sie sehen, ist kaum zu glauben

Der Winter war lang genug, jetzt zieht es uns bei schönem Wetter endlich wieder nach draußen. Während die einen einfach nur die warmen Sonnenstrahlen genießen, wollen die anderen schon wieder jede Menge Action an der frischen Luft haben. Vor allem Familien mit Kindern zieht es jetzt wieder in die Zoos in NRW, wie den Zoom Gelsenkirchen.

Doch beim Blick in ein spezielles Gehege in Gelsenkirchen sind Besucher fassungslos. Damit hätten sie niemals gerechnet.

Zoom Gelsenkirchen: Beim Blick ins Gehege können Besucher es kaum glauben

Die Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen ist ein echter Besuchermagnet im Ruhrgebiet. Kein Wunder, dass bei dem zwischenzeitlich schönen Frühlingswetter (hier mehr dazu), die Menschen in Scharen kommen. Doch mit einer Sache hätte sie niemals gerechnet. Der Zoo selbst gibt die Neuigkeit auf Instagram bekannt. Dazu gibt es ein Video.

Denn das älteste Tier im Zoom Gelsenkirchen feiert Geburtstag! Und zwar wurde die Sumatra-Orang-Utan-Dame Kasih am Mittwoch (19. März) stolze 63 Jahre alt. Und um mal zu verdeutlichen, wie besonders das ist: In freier Wildbahn werden die Tiere nur um die 40 bis 50 Jahre alt. Da sind 63 Jahre wirklich ein stolzes Alter! Und das liegt vor allem an der „optimalen Fütterung, pflegerischer Betreuung und tiermedizinischer Versorgung“, wie der NRW-Zoo erklärt. Kasih ist europaweit sogar der zweitälteste Orang-Utan. „Nur Bella aus dem Tierpark Hagenbeck ist ein Jahr älter. Diese gilt als vermutlich ältester noch lebender Orang-Utan der Welt.“ Unglaublich!

Das Video geht ans Herz

Mit ihren 63 Jahren kann Kasih noch super klettern und so hat sie sich ihre Geburtstagsüberraschung hoch oben in der Anlage selbst abgeholt. Das zeigt das Video, dass die Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen zu dem Beitrag gepostet hat. Es gab unter anderem ein liebevoll gestaltetes Tuch mit der Aufschrift „Happy Birthday Kasih“ und einer 63 aufgemalt.

Zu niedlich, wie sich die Orang-Utan-Dame kurz unter dem Tuch versteckt, bevor sie schelmisch wieder herausschaut. Natürlich gab es auch etwas Leckeres zu Fressen an ihrem Ehrentag. Am liebsten mag sie nämlich Walnüsse und Sonnenblumenkerne.

Vielleicht hast du ja jetzt Lust bekommen, Kasih in den nächsten Tagen in der Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen zu besuchen und ihr nachträglich zum Geburtstag zu gratulieren.