Tier rennt wie wild durchs Gehege im Zoom Gelsenkirchen – dann passiert es

Ihm scheint es hier richtig gutzugehen! Der Zoom Gelsenkirchen ist für Familien die Anlaufstelle Nummer eins, wenn sie einen entspannten Tag im Zoo verbringen möchten. Kein Wunder, denn der Tierpark hat zuletzt auch jede Menge Nachwuchs bei sich begrüßen dürfen.

So wie das quirlige Kälbchen Hannes aus der Herde der Hinterwälder Rinder. Im Netz veröffentlicht der Zoo in Gelsenkirchen nun ein putziges Video, das den Kleinen total in Action zeigt. Dass es dabei zu der einen oder anderen lustigen Szene kommt, ist wohl selbstredend. Mehr erfährst du hier!

Zoo in NRW veröffentlicht niedliches Video

Via Facebook teilt der NRW-Zoo einen Clip des niedlichen Nachwuchses. Dazu schreibt der Zoom Gelsenkirchen: „Im Video seht ihr, wie er über die Außenanlage flitzt, neugierig alles beschnuppert und sogar ein paar wilde Sprünge zeigt.“ Neben der Action im Gehege, der kleinen „Tanz-Einlagen“ und wilden Sprüngen ruht sich Hannes aber auch mal aus.

Und das sorgte prompt für Lacher bei den Tierpflegern. „Als Mutter Vroni gemeinsam mit Frau Meier und Gustl gemütlich an der Raufe Heu knabbert, wagt Hannes selbst einen kleinen Geschmacks-Test – legt sich dann aber lieber unter die Raufe. Dort bekommt er von seiner Mutter prompt eine ganz besondere ‚Deko‘: Heu auf dem Kopf!“, schreibt der Zoo auf Social Media.

Und auch die Besucher sind bei diesem Anblick ganz verzückt. „Der ist ja super drauf“, „Da kann man stundenlang zu sehen“ oder „Wie glücklich er ist. So schön anzusehen“, kommentierten unter anderem drei begeisterte Facebook-User. Wer jetzt Lust bekommen hat, Hannes selbst einmal live zu erleben, kann ihn gern besuchen. Wie der Zoo schreibt, kann das Kälbchen draußen auf der Anlage oder im Stall begutachtet werden.