Zoom Gelsenkirchen: Irre Szenen im Gehege – Besucher von den Socken

Tierische Überraschung im Zoom Gelsenkirchen: Dort gehen Weißschwanz-Stachelschweine nämlich unter die Künstler.

Die Kleinen lernen dort zusammen mit ihrer Tierpflegerin, farbenfrohe Bilder auf Leinwänden zu gestalten. Ein paar Kunstwerke können sogar bald in der Erlebniswelt gekauft werden!

++ Dazu interessant: Zoom Gelsenkirchen: Eine echte Schweinerei – Besucher können es nicht fassen ++

Tierische Maler im Zoom Gelsenkirchen

Im Zoom Gelsenkirchen sind Weißschwanz-Stachelschwein Martin und seine Artgenossen Peter und Heidi unter die Künstler gegangen. Im Rahmen des Tiertrainings übt Tierpflegerin Nadine regelmäßig mit ihnen, zunächst über ein Tablett mit unbedenklichen Fingerfarben zu gehen und anschließend über eine Leinwand. Dabei sind schon viele farbenfrohe Bilder entstanden, auf denen die Tiere ihre Fußspuren hinterlassen haben“, gibt die Erlebniswelt stolz in einem Facebook-Post bekannt.

Das Ziel dieser Tierbeschäftigung sei es, die Stachelschweine an den engeren Kontakt zu Tierpflegern zu gewöhnen. Das macht es dann deutlich einfacher, die Tiere regelmäßig zu untersuchen, um zu sehen, ob sie gesund sind oder eine tierärztliche Behandlung benötigen.

Tier-Bilder gibt es bald im Shop

Für Kunstinteressierte gibt es sogar gute Nachrichten: Die Bilder der Stachelschweine sind ab Ende der kommenden April-Woche im Shop des Zoom Gelsenkirchen erhältlich. Dort gibt es sogar schon Bilder zu kaufen, die von den Asiatischen Zwergottern, den Brillenpinguinen und den Sumatra-Orang-Utans gemalt wurden. Der Erlös der Bilder geht zum Teil an die Organisationen „Orang-Utans in Not e.V.“ und „SANCCOB“.

Für Besucher besonders interessant: Nächste Woche Sonntag (28. April) findet im Zoom Gelsenkirchen der „Tag des Artenschutzes“ statt. Dort gibt es zahlreiche Fütterungen und Tierpflegergespräche, Informations- und Mitmachstände sowie Spiel- und Bastelangeboten für Groß und Klein. „Schaut gerne vorbei und seid einer der ersten, die ein Stachelschwein-Bild erwerben. Ihr könnt aus unterschiedlich farbigen Bildern in zwei verschiedenen Größen wählen. Mit dem Kauf unterstützt ihr Artenschutzorganisationen“, so die Erlebniswelt weiter im Facebook-Beitrag.