Martin streift nachts durch den Zoom Gelsenkirchen – es passiert im Stockdunkeln

Wenn im Zoom Gelsenkirchen für Besucher und normale Mitarbeiter Feierabend ist, schlägt seine Stunde: Nachtwächter Martin Althaus. Zusammen mit seiner Hündin Tommy, oder auch „Frau Tom“ genannt, durchstreift er den Zoo in NRW mitten in der Nacht.

Der 57-Jährige passt hier auf rund 900 Tiere in 65 Gehegen auf. Dabei muss er in jeder Schicht eine Fläche von rund 30 Hektar ablaufen. Doch was er dabei alles zu sehen bekommt, ist unglaublich. Und alles passiert im Stockdunkeln!

Martin streift nachts durch Zoom Gelsenkirchen

Wenn es Nacht wird im Zoom Gelsenkirchen, dreht Nachtwächter Martin Althaus seine Runden in dem NRW-Zoo. Immer an seiner Seite: seine Hündin Tommy. Dabei hält er nicht nur ein Pläuschchen mit den Tieren, sondern muss auch nachsehen, ob es ihnen gut geht und ob sich vielleicht ungebetene Gäste auf dem Gelände aufhalten. Und das mit dem Pläuschchen ist sogar ernst gemeint. Als er an einem Gehege vorbeigeht, sagt er locker: „Na, ihr Rabauken? Was ist los? Super Wetter, ne?“ Eine Prise Humor darf bei diesem Job mit Gruselfaktor wohl auch nicht fehlen. Schließlich läuft der 57-Jährige im Dunkeln durch einen menschenleeren Zoo.

Doch der Hintergrund seines Jobs, den er seit 2021 ausführt, ist durchaus wichtig. Denn wenn es einem Tier schlecht geht oder sich sogar Unbefugte auf dem Zoo-Gelände herumtreiben, muss der Nachtwächter sofort handeln.

Nachtwächter läuft ohne Licht durch den Zoo

Eines seiner wichtigsten Werkzeuge ist dabei sein Gehör. Manchmal bleibt er mitten auf seinem Rundgang stehen und hört in die Nacht hinein. So kann er verdächtige Geräusche besser ausmachen. Für den TV-Beitrag in der Sendung „Deutschland bei Nacht“ auf RTLZwei hat Althaus sogar ausnahmsweise das Licht seiner Kopflampe angemacht, damit das Fernsehteam beim Streifzug durch den Zoom Gelsenkirchen auch was sehen kann.

Normalerweise dreht der Nachtwächter seine Runden ganz ohne Licht – also im Prinzip im Stockdunkeln. Seine Auge hätten sich schnell an die Dunkelheit gewöhnt. Der Vorteil: Er wird von möglichen Eindringlingen selbst auch nicht gesehen. Bei dem Licht einer Taschenlampe wären diese natürlich schnell vorgewarnt und könnten sich im Gebüsch verstecken. Ein wirklich aufregender Job mit Gruselfaktor!

Hier kannst du dir den Beitrag der Sendung „Deutschland bei Nacht“ noch einmal in der Mediathek von RTLplus anschauen.