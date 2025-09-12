Zoom Gelsenkirchen warnt Besucher – Anblick ist nichts für schwache Nerven

Es ist mal wieder so weit. Die Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen zeigt sich schon bald von einer ganz anderen Seite.

Statt sich auf possierliche Tierchen freuen zu können, müssen sich die Zoom-Besucher am 31. Oktober und 1. November warm anziehen. Denn dann verwandelt sich der Gelsenkirchener Zoo nach eigenen Angaben in ein „Reich des Grauens“: „Vampire, Zombies und Horrorclowns übernehmen das Kommando, sobald die Dunkelheit hereinbricht.“ Wer dabei sein will, sollte allerdings schnell sein.

Zoom Gelsenkirchen wird Gruselkabinett

Ob Zombie-Walk in Essen, Horror-Festival im Bottroper Movie Park oder Halloween-Partys in Clubs und Diskotheken. Der Halloween-Trend ist mittlerweile in NRW weit verbreitet. Immer mehr Locations in NRW springen auf den Grusel-Zug auf. Dazu zählt auch die Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen, die sich dieses Jahr erneut zu Halloween herausputzt.

Neben düsteren Lichtinstallationen und unheimlicher Deko kannst du dich auf folgende Highlights einstellen:

Unheimliche Gruselpfade durch Alaska, Asien und das Afrikanische Dorf

Schaurige Stelzenwesen und Spukgestalten, die lautlos durch die Nacht wandern

Spektakuläre Feuershows im Eingangsbereich (20:00 und 21:00 Uhr)

Zombiefriedhof, Irrenhaus und Reich von Graf Dracula

Zoom Gelsenkirchen warnt Besucher

Wer dabei sein will, sollte allerdings nicht zu lange warten. Denn das Event ist in den letzten Jahren immer schnell ausverkauft gewesen, warnt der Gelsenkirchener Zoo.

Hinweis: Der Zugang ist nicht mit Tages-, Dauer- und Jahreskarten möglich. Es muss ein Extra-Ticket über den Zoo-Shop erworben werden. Erwachsene zahlen 18,90 Euro, Kinder (unter 12 Jahren) 13,90 Euro. Der Eintritt für Hunde (Mitnahme laut Zoo nicht empfohlen) kostet 6 Euro