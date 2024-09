So langsam, aber sicher neigt sich die Sommer-Saison in der Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen dem Ende entgegen. Die Tage werden kürzer und ab dem 1. Oktober schraubt der Tierpark in Gelsenkirchen seine Öffnungszeiten langsam zurück.

Statt um 18.30 Uhr ist dann bereits um 18 Uhr Schicht im Schacht, ab Ende Oktober sogar schon um 17 Uhr. Doch es gibt eine große Ausnahme in der Zoom Erlebniswelt – und die ist nichts für schwache Nerven.

++ Zoom Gelsenkirchen: Was hinter den Kulissen dieses Geheges passiert, lässt Besucher ausrasten! ++

Zoom Gelsenkirchen: Grusel-Schock am Abend

Eigentlich gilt der Gelsenkirchener Zoo als der ultimative Familien-Hotspot. Besonders die Kleinen kommen beim Beobachten von Giraffe, Eisbär, Löwe und Co. voll auf ihre Kosten. Doch es gibt zwei Abende im Jahr, an denen die Verantwortlichen der Zoom Erlebniswelt Eltern empfehlen, Kinder unter sechs Jahren lieber daheim zu lassen.

Mehr aus der Zoom Erlebniswelt: Tierpfleger öffnet Gehege – jetzt bleibt ihm nur noch eine Hoffnung

Abende? Richtig gehört! Denn am 31. Oktober und 1. November öffnet der Gelsenkirchener Tierpark in der Dunkelheit noch einmal seine Pforten. Und der Besuch an diesen besonderen beiden Abenden hat es in sich. Nicht nur werden die Erlebniswelten Alaska, Afrika und Asien dann in bunten Farben beleuchtet. Zu Halloween verspricht der Zoo „unheimliche Gruselkulissen, schaurige Gestalten, Nebelschwaden und seltsame Geräusche“.

Zu Halloween erwartet dich ein ganz besonderes Ambiente in der Zoom Gelsenkirchen. Foto: IMAGO/Funke Foto Services/Michael Korte

Gilt die Jahreskarte auch an Halloween?

Doch nicht nur die ganz Kleinen sollten dem Nervenkitzel lieber fernbleiben. Auch Epileptikern ist geraten, das Event zu meiden. Denn: „Bei dieser Veranstaltung werden Stroboskop-Effekte verwendet. Bei bestimmten Blitzfrequenzen können unter Umständen epileptische Anfälle ausgelöst werden.“

Mehr Themen:

Alle anderen erwartet ein vier Kilometer langer Gruselweg, eine Feuershow (20 und 21 Uhr), zahlreiche Spukgestalten, ein unheimlicher Stelzenläufer und eine Eisschollenfahrt im „Ice Adventure“. Kostenpunkt:

Erwachsene: 18,90 Euro

Kinder (bis 12 Jahre): 13,90 Euro

Eine Jahreskarte berechtigt nicht zum Eintritt beim Halloween-Event. Die begrenzten Tickets gibt es im Online-Shop der Zoom Gelsenkirchen.