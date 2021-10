Zoom Gelsenkirchen: Besucher haben DIESE Sorgen um Tierbabys – „Angst bei mir ist groß“

Gelsenkirchen. Die kleinen Löwenbabys in der Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen sind einfach nur zum Knuddeln.

Bisher gibt es nur Facebook-Fotos der kleinen Wildkatzen – vor Ort in der Zoom Gelsenkirchen sind sie noch nicht für alle zu sehen. Doch bei aller Freude gibt es bei manchen Besuchern auch eine große Sorge!

Zoom Erlebniswelt: Besucher lieben Löwenbabys – doch es gibt auch eine große Sorge

Vor rund einer Woche veröffentlichte der Zoo Gelsenkirchen die ersten Bilder der kleinen Löwendrillinge. Über deren Niedlichkeit gibt es definitiv keine zwei Meinungen.

Zoom Gelsenkirchen: Besucher feiern eine neue Attraktion im Zoo - andere sorgen sich. (Symbolbild) Foto: Caroline Seidel / dpa

„Total süß!“ „Die sind ja niedlich.“ Die Tierliebhaber überschlagen sich im Netz mit Herz-Emojis. Doch angesichts der Hilflosigkeit der kleinen Wesen, gibt es auch sorgenvolle Kommentare.

Zoom Gelsenkirchen: „Die Angst bei mir ist groß“

„Die Angst bei mir ist groß“, schreibt etwa eine und verweist auf ein Drama aus dem Leipziger Zoo im Jahr 2019, bei dem eine Löwen-Mutter Kingali ihre beiden Babys aufgefressen hatte.

Die Löwenbabys aus der Zoom Gelsenkirchen verzaubern die Besucher. Foto: Zoom Gelsenkirchen

Zuvor hatte sich die Löwenmama noch intensiv um ihre Kinder gekümmert, sie dann aber vollständig aufgefressen.

So reagiert die Zoom Gelsenkirchen auf die Sorge

Das sei in der Natur kein unübliches Verhalten, teilte Zoom-Sprecherin Nataly Naeschke in Rücksprache mit den Zoo-Tierärzten mit. „Das klingt für uns Menschen oft befremdlich, ist aber natürliches Verhalten bei einigen Tierarten“, so Naeschke.

Zoom Gelsenkirchen: Besucher befürchten eine Tragödie ausgerechnet bei DIESEN süßen Tierbabys. (Archivbild) Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Die Gründe können ganz unterschiedlich sein. Bei unerfahrenen Müttern könne es passieren, manchmal identifiziert ein Mama ihre Babys aber auch als krank oder schwach.

---------------------

Das ist die Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen:

Die Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen wurde bereits1949 eröffnet

Früher hieß der Zoo Ruhr-Zoo Gelsenkirchen

Das Gelände erstreckt sich über 34 Hektar, beherbergt 100 Tierarten und rund 900 Tiere

Es gibt vier Themenbereiche: Alaska, Afrika, Asien und Grimberger Hof

Jährliche Besucherzahl: Rund 750.000 (Stand: 2017)

Leiter sind Harald Förster und Dr. Hendrik Berendson

---------------------

Komplett zu verhindern sei dieses Szenario laut der Zoo-Sprecherin nur durch eine Maßnahme: Handaufzucht. Mutter und Kind aktiv zu trennen sei aber in einem modernen Zoo wie der Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen nicht denkbar.

Zoom Gelsenkirchen: So spannend sieht der Zoo von oben aus. Foto: imago Hans Blossey

Sprecherin der Zoom in Gelsenkirchen beruhigt: „Tolle Mutter“

Deshalb vertrauen alle in der Zoom Gelsenkirchen auf das Gespann zwischen Mutter Fiona und Tante Lissy, die der frischgebackenen Mama ganz entspannt zur Seite stehe, wie die Zoom-Sprecherin verrät.

Mama Fiona kümmert sich rührend um ihre Jungen. Foto: Zoo GE2

---------------------

Und sie sagt: „Fiona macht das super. Sie ist eine tolle Mutter.“ Die kritische erste Kennenlernphase sei bereits überstanden. Zum Beweis zeigte der Zoo aus Gelsenkirchen zuletzt dieses Video:

„Wie schön. Mama Fiona ist so fürsorglich. Die Kleinen sind so niedlich. Ich freue mich sie bald auf der Anlage zu sehen“, kommentiert eine Nutzerin.

