Zoom Gelsenkirchen: Besucher stürmen plötzlich zu Gehege – ihnen bleibt das Herz stehen

Was für ein Spektakel in der Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen. Zahlreiche Besucher versammelten sich am Donnerstag (13. Juni) plötzlich am Gehege der Erdmännchen.

Denn hier sollte es hoch hergehen. TV-Kameras des WDR begleiteten die wilden Szenen in der Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen, als es um alles ging.

Zoom Gelsenkirchen: Wilde Szenen bei den Erdmännchen

Fußball-Orakel Paul kennt jeder. Die Krake aus dem Sea Life Oberhausen machte sich rund um die Fußball-WM der Herren im Jahr 2010 einen Namen, als sie den Ausgang aller Spiele mit deutscher Beteiligung und auch das Ergebnis des Endspiels korrekt „vorhersagte“. Nach ihrem Tod haben viele Tiere versucht, in ihre Tentakel-Stapfen zu treten. Doch so treffsicher wie Krake Paul sollte in der Folge niemand mehr sein.

Die Zoom Erlebniswelt will sich deshalb vor der EM 2024 nicht auf ein einziges Tier verlassen. Stattdessen werden die Spiele mit deutscher Beteiligung bei der Euro im eigenen Land von einer ganzen Erdmännchen-Kolonie vorausgesagt – oder besser gesagt ausgespielt.

Erdmännchen-Duell vor Deutschland-Schottland

Die Idee: Tierpfleger Klaus Mette versteckt Mehlwürmer in einem runden Futterball, der als Fußball dient. Dann stellt er zwei Tore mit Fähnchen von Schottland und Deutschland auf. Auf der Jagd nach den Leckerbissen treiben die Erdmännchen die Kugel durch ihr Gehege. Es gewinnt das Team, durch dessen Fahnen-Tor der Ball zuerst rollt.

Zahlreiche Schaulustige versammelten sich am Tag vor dem tatsächlichen Eröffnungsspiel der EM vor dem Gehege, um das besondere Orakel zu verfolgen. Nach langem Abtasten im „Mittelfeld“ sollte es tatsächlich eine Entscheidung geben. Die Kugel rollte durch das Tor mit deutschen Fähnchen. Den Zuschauenden fiel ein Stein vom Herzen: „Unheimlich spannend“, urteilt ein Besucher im WDR und ergänzt süffisant: „Sehr knapp am Abseits, aber verdient.“

