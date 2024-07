Zoom Gelsenkirchen: Besonderer Einsatz im Gehege – mit diesen Szenen hat niemand gerechnet

Die „Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen“ hat einiges zu bieten. In den verschiedenen Bereichen können tierliebe Besucher Hunderte Tierarten besuchen und bestaunen.

Doch im Wasserbecken der Eisbären Bill und Lara tummelten sich kürzlich nicht nur die beiden Tiere. Auch Menschen waren dort plötzlich im Wasser beschäftigt, hatten einen ganz besonderen Auftrag.

Zoom Gelsenkirchen zeigt Einsatz hinter den Kulissen

Wie die Zoom Gelsenkirchen am Samstag (20. Juli) auf Facebook informierte, dürfen sich Eisbär-Männchen Bill und Eisbären-Weibchen Lara über ein sogenanntes neues „Enrichment“ (zu Deutsch: Bereicherung) freuen. Das heißt, die Tiere haben jetzt ein neues Gadget in ihrem Gehege, das sie vor allem motorisch fördern soll.

Um den großen Gummireifen, an den oben und unten Platten montiert sind, im Wasserbecken der Eisbären zu befestigen, mussten mehrere Zoo-Mitarbeiter selbst hineinsteigen. In einem Video auf Facebook zeigt die Zoom Gelsenkirchen den Aufbau im Schnelldurchlauf: Zuerst wurde der Gummireifen mit einem Gabelstapler ins Gehege transportiert und anschließend ins Wasser gelassen. Zwei Mitarbeiter mit Taucherausrüstung nahmen diesen dann an, befestigten mit einer Kette am Grund des Beckens. Fertig!

Zoom Gelsenkirchen: „Großartige Idee“

Doch hat sich der Aufwand überhaupt gelohnt? Tatsächlich sieht man im Video auch, wie zumindest Bill das neue Spielzeug direkt begutachtet und ausprobiert, „indem er in den Reifen beißt, ihn nach unten drückt und versucht, auf die schwimmende Insel zu kommen“, heißt es in dem Beitrag.

Auch Lara zeigt sich interessiert an dem Reifen, wenn auch etwas zurückhaltender als ihr männlicher Artgenosse. Für das Team der Zoom Gelsenkirchen steht jedenfalls fest: „Da der Reifen gut als Beschäftigung angenommen wird, werden wir demnächst in der vorderen Eisbärenanlage noch einen weiteren installieren.“ Besucher und Tierfreunde können diese Entscheidung nur feiern: „WOW WOW, eine fantastische Bereicherung für die Eisbären“ und „Eine großartige Idee“ sind nur zwei der positiven Kommentare unter dem Video.