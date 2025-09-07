Kurz vor dem traurigen Abschied aus dem Zoom Gelsenkirchen – es passiert mitten im Eisbär-Gehege

Bald heißt es im Zoom Gelsenkirchen Abschied nehmen. Nach fast 18 Jahren im Zoo im Ruhrgebiet zieht Eisbär-Dame Lara nämlich um. Doch vor ihrem Auszug haben die Pfleger des Zoos noch eine ganz besondere Überraschung für sie vorbereitet.

Die Besucher des Zoom Gelsenkirchen werden den Publikums-Liebling nicht mehr lange bewundern können. Eisbär-Dame Lara wird nämlich in den Zoo am Meer Bremerhaven umziehen, wo sie Teil der weiblichen Eisbärengruppe werden soll. Im Austausch wird ein neues Eisbären-Männchen in den NRW-Zoo einziehen (wir berichten >>>).

Zoom Gelsenkirchen mit besonderer Überraschung für Lara

Doch bevor man von Lara endgültig Abschied nehmen muss, haben die Pfleger des Zoom Gelsenkirchen ein Geschenk für die Eisbärin vorbereitet – eine dreischichtige Eisbombe. Diese ist nicht nur lecker, sondern kühlt Lara bei der momentanen Sommerhitze auch richtig ab.

In dem Video, das von Zoom Gelsenkirchen auf Instagram geteilt wird, kann man sehen, wie sich Lara begeistert auf den besonderen Leckerbissen stürzt. Kein Wunder, denn die leckere Köstlichkeit verbirgt auch einiges in den vereisten Schichten.

Die erste Schicht bestand aus kleinen Heringen, die Lara „mit viel Geschick“ aus dem Eis befreit hat. Nach dem leckeren Fisch ging es an die nächste Schicht, die aus Birnen und Äpfeln bestand. Diese sind nicht nur lecker, sondern auch richtig gesund für die Eisbär-Dame.

Valeska wird die neue Mitbewohnerin von Lara

Im Herzen der Eisbombe verbarg sich ein Mix aus Honig und Tomatenmark. Der schien Lara nicht nur gut geschmeckt zu haben, wie auch in dem Video zu sehen ist, sondern „sorgte auch dafür, dass Lara gleichzeitig Wasser aufnahm“, wie Zoom Gelsenkirchen auf Instagram betont.

Mit diesem besonderen Abschiedsgeschenk, das Lara erkennbar geschmeckt hat, verabschiedet man sich im Zoom Gelsenkirchen von der Eisbär-Dame. Auch wenn die Trennung schwerfällt, bedeutet der Umzug für Lara ein neuer Abschnitt ihres Lebens – und Eisbärin Valeska aus dem Zoo Bremerhaven freut sich auch schon, ihre neue Mitbewohnerin kennenzulernen.