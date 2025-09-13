Trauriger Abschied im Zoom Gelsenkirchen – die letzten Bilder gehen ans Herz

Im Zoom Gelsenkirchen hieß es am 21. Juli Abschied nehmen: Eisbärin Lara verließ nämlich nach fast 18 Jahren ihr Zuhause und zog in den Zoo am Meer in Bremerhaven.

Für viele Besucher, die sie über die Jahre ins Herz geschlossen haben, war das ein emotionaler Moment – schließlich war Lara ein echter Publikumsliebling und fester Bestandteil des Zoos in NRW. Nun teilen die Zoom-Mitarbeiter Bilder von ihrem Abschied – Hunderte reagieren …

Zoom Gelsenkirchen: Mitarbeiter teilen bewegendes Video

Lara erblickte am 1. Dezember 2004 im Tiergarten Schönbrunn in Wien das Licht der Welt. Schon als tapsiges Eisbärenmädchen kam sie am 14. November 2005 gemeinsam mit ihrer Mutter Olinka in den Zoo in Gelsenkirchen. Damals war sie noch klein und neugierig, doch in den folgenden Jahren wuchs Lara zu einer beeindruckenden Bärin heran. Trotzdem kuschelte sie weiterhin mit Olinka und plantschte ausgiebig im Wasser.

Kein Wunder, dass sie schnell die Herzen unzähliger Zoobesucher eroberte. Und nicht nur dort: Auch ein ganz bestimmter Eisbär war von ihr hin und weg. Denn im Jahr 2009 lernte Lara Eisbär Bill kennen – und es funkte zwischen den beiden.

Aus ihrer Verbindung entstand im Jahr 2017 Sohn Nanook. Der knuffige Bärennachwuchs war das große Highlight im Zoo. 2020 zog Nanook in den Tierpark Hellabrunn nach München – im selben Jahr fanden auch Lara und Bill als Paar wieder zusammen. Gemeinsam planschten sie nebeneinander im Wasser und zeigten sich sogar beim „Küsschengeben“ auf den Grünflächen.

Doch nun steht für Lara ein neuer, großer Schritt bevor. Auch diesen Moment teilte das Team der Zoom Erlebniswelt in einem Video: Sechs Mitarbeiter trugen Lara in einen Käfig, dann wurde sie mit einem Schwertransporter in einen Anhänger verladen – und hüpfte dabei auf und ab, fast so, als wüsste sie, dass etwas Spannendes vor ihr liegt.

Zoo-Fans nehmen Abschied – eine gute Nachricht bleibt

Ein letzter Blick zurück – und dann hieß es: Abschied nehmen. Lara ist auf dem Weg in ihr neues Zuhause. „Sie wird fortan im Zoo am Meer in Bremerhaven in einer reinen Weibchengruppe leben.“

Weiter schreiben die Zoom-Mitarbeiter aus Gelsenkirchen: „Wir wünschen Lara alles Gute und viele tolle Momente bei den Kollegen in Bremerhaven.“ Und nicht nur sie drücken der Eisbärin die Daumen – auch rund 400 Zoom-Fans symbolisieren das mit einem Herzchen unter dem Beitrag.

Zeitgleich mit Laras Abschied wird ein neues Eisbären-Männchen in Gelsenkirchen willkommen geheißen. Dieser Tausch ist Teil des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms (EEP), das sich für den Erhalt und die genetische Vielfalt bedrohter Tierarten starkmacht (>>> wir berichteten).

So wird nicht nur Laras Zukunft gesichert – auch der Artenschutz bekommt neuen Auftrieb. Es bleibt also spannend für alle Tierfreunde und Zoo-Fans!