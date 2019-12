Zoom Gelsenkirchen: DAS ist ab 2020 verboten – „Hexenjagd auf ...“

In der Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen herrscht bald Rauchverbot.

Gelsenkirchen. DAMIT ist bald Schluss in der Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen! An Silvester, dem letzten Öffnungstag des Jahr 2019, wird der letzte Tag sein, an dem du dir im Park eine Zigarette anstecken darfst.

Denn die Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen wird rauchfrei! Das umfasst nicht nur Zigaretten, sondern auch ihre elektronischen Varianten sowie E-Shishas. Es gibt sogar noch eine weitere Einschränkung.

Zoom Gelsenkirchen: Ab Neujahr rauchfrei

Bisher war der Rundgang durch die verschiedenen Themenbereiche in der Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen auch mit Zigarette möglich - das wird sich 2020 ändern.

Ein Schritt, der polarisiert. In den Kommentarspalten der Sozialen Netzwerke streiten sich Befürworter und Gegner des Rauchverbots.

Reaktionen sind gespalten

So schreiben einige, ihnen gefiele die Aktion „richtig gut“. Sie würden sich bereits auf den ersten Besuch 2020 freuen. Andere sind jedoch nicht überzeugt. Sie kommentieren:

„Ein Grund den Zoo nicht mehr zu besuchen. Ich lasse mir doch nicht das Rauchen verbieten.“

„Klar muss man der Verschmutzung durch Zigarettenstummel Herr werden, aber langsam ist es schon fast eine Hexenjagd auf Raucher.“

Die Zoom Erlebniswelt argumentiert die Einführung des Verbots mit gesundheitlichen Aspekten: „Wir wollen mit dieser Maßnahme unsere Besucher und Mitarbeiter vor dem schädlichen Passivrauchen schützen“, sagt Dr. Hendrik Berendson, Leiter der ZOOM Erlebniswelt.

Auch Vorbildfunktion für Kinder spiele eine wichtige Rolle. Sie sollen beim Zoo-Besuch nicht dem Rauch ausgesetzt werden, wodurch Ausflüge in die Erlebniswelt familienfreundlicher sein sollen.

Diese Ausnahme gibt es

Zigarettenrauch in der Nase stünde zudem im Wiederspruch zum Konzept des Zoos, seinen Besuchern ein natürliches Erleben der Tiere zu ermöglichen. Doch nicht nur das Qualmen selbst betrifft die Änderung: Bisher konnten Besucher Zigaretten im Zoom-Shop kaufen - auch damit ist ab 2020 Schluss.

Es gibt jedoch einige Ausnahmen, an denen du auch im neuen Jahr rauchen darfst. Die Außenbereiche der verschiedenen Gastronomie-Outlets sind nicht vom Rauchverbot betroffen.