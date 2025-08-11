„Am Boden zerstört“! Zoom Gelsenkirchen muss außergewöhnliche Eisbärin Antonia einschläfern

Schreckliche Nachrichten aus dem Zoom Gelsenkirchen! Mitarbeiter und Besucher müssen Abschied von Antonia nehmen.

Die außergewöhnliche Eisbärin musste in den Abendstunden des 10. August im Alter von fast 36 Jahren eingeschläfert werden. Antonia war eine Besonderheit: Sie war die einzige bekannte kleinwüchsige Eisbärin und wurde von vielen Gästen – trotz ihres hohen Alters – oft für ein Jungtier gehalten, wie der Zoom in einem Facebook-Beitrag schreibt.

Zoom Gelsenkirchen: Antonia war bereits in Behandlung

Aufgrund ihrer verkürzten Gliedmaßen hätte sie in der Natur keine Überlebenschance gehabt. Ihre Geschwister erreichten eine normale Körpergröße. „Dem gesamten Team der Zoom Erlebniswelt sowie den Besucherinnen und Besuchern wird die kleine Eisbärin sehr fehlen“ heißt es weiterhin.

Wegen ihrer Krankheit befand sich Antonia bereits in tierärztlicher Behandlung. „Bis vor wenigen Tagen war sie noch dem Alter entsprechend agil. Am vergangenen Wochenende zeigte sich jedoch eine deutliche Verschlechterung ihres Allgemeinzustands“, erklärt der Zoom.

Antonia erreichte für einen Eisbären ein hohes Alter

Antonia wurde am 24. November 1989 im Zoo Karlsruhe geboren. Rund zwei Jahre später kam sie dann in den Zoom Gelsenkirchen. „Den Großteil ihres langen Lebens verbrachte sie im Ruhrgebiet, erlebte die Umwandlung vom damaligen Ruhr Zoo zur heutigen Zoom Erlebniswelt und erlangte überregionale Bekanntheit. Eisbären können in menschlicher Obhut in der Regel bis zu 30 Jahre alt werden. Mit fast 36 Jahren war Antonia somit nicht nur außergewöhnlich alt, sondern auch der älteste Eisbär in einem europäischen Zoo. Mit ihrem einzigartigen Wesen und ihrer besonderen Erscheinung wird Antonia unvergessen bleiben.“

Zoom Gelsenkirchen: Besucher trauern

Zahlreiche Besucher sind in tiefer Trauer. „Meine Tochter ist am Boden zerstört. Sie hat dieses Jahr noch ihre Facharbeit über Antonia geschrieben. Sie wird uns unendlich fehlen“, heißt es beispielsweise von einer Besucherin in den sozialen Medien.