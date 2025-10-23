Zoom Gelsenkirchen trauert um Besucherliebling: „Einfach nur sehr traurig“

Die Flaggen in der Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen stehen auf halbmast. Am Donnerstagmorgen (23. Oktober) musste der Zoo Schimpansen-Weibchen „Jacky“ einschläfern.

Die Affen-Dame kam erst im Jahr 2023 aus dem Zoologischen Garten Krakau, weil man dort die Affen-Haltung aufgegeben hatte. Als „Jacky“ in die Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen kam, hatte sie schon viele Jahre auf dem Buckel. Weil sich ihr Gesundheitszustand nun rapide verschlechterte, wurde die Schimpansin nun erlöst.

Zoom Gelsenkirchen trauert um „nette Oma von nebenan“

Sie hatte ein großes Herz. „Jacky“, die am 15. Mai 1978 in Dänemark geboren worden war, zog im polnischen Zoo das kleine Schimpansen-Weibchen „Kaja“ groß, das gar nicht ihr eigenes war. Der Hintergrund: „Kajas“ Mutter war kurz nach der Geburt verstorben. „Jacky“ nahm das Affenbaby unter ihre Fittiche, kümmerte sich liebevoll um sie.

Die Bindung war so stark, dass man sich vor zwei Jahren dazu entschied, das Duo gemeinsam nach Gelsenkirchen zu bringen. Hier suchte nicht nur Kaja ihre Nähe, sondern auch andere Schimpansen-Jungtiere, wie die Tierpflegenden beobachten konnten. Hier verdiente sich „Jacky“ ihren Ruf als „nette Oma von nebenan“.

„Einfach nur sehr traurig“

Dementsprechend groß ist die Trauer um die beliebte Affen-Dame: „Wir alle bedauern den Verlust des Schimpansenweibchens sehr“, gibt die Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen bei Facebook Einblick in ihre Gefühlswelt.

Die Nachricht über ihren Tod löst auch bei Tierfreunden große Trauer aus. „Einfach nur sehr traurig, lebe wohl, liebe Jacky“, schreibt eine. Eine weitere ergänzt: „Danke für jedes Lächeln, was du mir geschenkt hast. Du hattest ein erfülltes Leben und bist alt geworden. Jetzt war es Zeit nach Hause zu gehen.“