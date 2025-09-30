Zoom Gelsenkirchen lehrt Besucher das Fürchten – „Wenn ihr euch traut“

Da kann einem ja Angst und Bange gemacht werden! Mit dem Herbst steht auch wieder die Gruselzeit bevor – denn am 31. Oktober wird Halloween gefeiert. Neben etlichen Freizeitparks starten auch Tierheime in NRW zu diesem Anlass eine besondere Aktion.

So auch der Zoo in Gelsenkirchen. Der beliebte Tierpark hat sich nämlich ein besonderes Spektakel zum beliebten Gruselfest überlegt. Im Netz gibt er den Besuchern schon einmal einen kleinen Vorgeschmack mit ein paar Informationen!

Zoo in Gelsenkirchen feiert Halloween

„Seid ihr bereit für das einmalige Gruselspektakel am 31. Oktober und 1. November in der ZOOM Erlebniswelt?“, schreibt der Zoo zu einem Facebook-Clip. Und Besucher können sich wirklich auf einiges gefasst machen, starke Nerven müssen sie nämlich auf jeden Fall mitbringen! „Kommt vorbei, wenn ihr euch traut“, schreibt der Tierpark weiter.

Zoom-Fans können nämlich an diesen zwei Tagen einen über vier km langen Gruselweg, schaurig-schöne Dekorationen und Illuminationen sowie zahlreiche Spukgestalten hautnah erleben. Zusätzlich laufen noch unheimliche Stelzenläufer herum, eine spektakuläre Feuershow wird geboten und es wird eine rasante Eisschollenfahrt im Ice Adventure geben.

Für Groß und Klein gibt es an diesem Tag auch jede Menge „Süßes und Saures“ und eine Auswahl an abwechslungsreichen Halloween-Köstlichkeiten. Die Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen trumpft also mit einer Menge auf. Dennoch gibt der Zoo auch noch einen Hinweis im Netz: „Die Halloween-Veranstaltung ist für Kinder ab etwa 6 Jahren geeignet. Die Mitnahme von Hunden wird nicht empfohlen.“ Tickets für das Gruselspektakel kann man ab sofort im Netz kaufen.