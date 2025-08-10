Besucher im Zoom Gelsenkirchen fahren mit dem Boot – an einer Insel passiert es!

Die Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen ist für ihre verschiedenen Themenbereiche auch über das Ruhrgebiet hinaus bekannt und beliebt. In der Erlebniswelt Afrika etwa können Besucher auch bei einer Bootsfahrt mit der „African Queen“ die Tiere im Zoo erkunden.

Dabei fährt das Boot automatisch die Strecke entlang und man kann sich als Fahrgast umschauen – und entdeckt dabei manch eine tierische Überraschung. Beim Blick auf eine Inselgruppe werden Besucher jetzt sicher große Augen machen.

Tierischer Nachwuchs im Zoom Gelsenkirchen

Große Freude in der Erlebniswelt Afrika: Die Klippschliefer-Familie im Zoom Gelsenkirchen hat niedlichen Nachwuchs bekommen. Eines der Weibchen brachte kürzlich zwei Jungtiere zur Welt. Putzmunter erkunden sie nun ihre Inselwelt im See, dösen auch gerne vor der Hüttentür in der Sonne und verzaubern die Besucher.

Die Klippschliefer leben seit letztem Jahr auf drei verbundenen Inseln im See der Erlebniswelt Afrika. Von der Bootsfahrt „African Queen“ oder vom Landweg aus hinter dem Erdmännchen-Gehege könnt ihr die Tiere beobachten. Mit etwas Glück gibt es auch bald weiteren Nachwuchs, da die Weibchen eng abgestimmt innerhalb weniger Wochen gebären.

Klippschliefer und ihre spannenden Verwandten

Die Tragzeit der Klippschliefer beträgt etwa sieben Monate, und sie sind tagaktive Tiere. Männchen warnen lautstark bei Gefahr, woraufhin alle blitzschnell in Felsspalten verschwinden. Spannend: „Wusstet ihr übrigens, dass die nächsten Verwandten der Klippschliefer Elefanten und Seekühe sind?“, stellt die Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen auf Facebook ihre Frage an die Community.

Im Zoom Gelsenkirchen sind die kleinen Klippschliefer ein besonderes Highlight. Die Besucher erwartet ein einmaliges Tiererlebnis in Afrika-Atmosphäre. Kommt vorbei und lernt die putzigen Neuzugänge kennen – vielleicht sind sie gerade neugierig unterwegs oder dösen entspannt in der Sonne.

