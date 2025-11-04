Frau besucht Zoom Gelsenkirchen – sie wird nie wieder zurückkehren

Auf den letzten Metern des Lebens wünschen sich die meisten Menschen noch einmal an einen Sehnsuchtsort zurückzukehren. Und das am besten im Kreise der Familie oder liebsten Freunden. Die einen möchten noch einmal das Meer sehen, andere an einen besonderen Ort ihrer Kindheit.

Marina hingegen liebt Tiere. Und so wünschte sich die betagte Dame nichts mehr, als noch gemeinsam mit ihrer Tochter und ihren Geschwistern die Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen zu besuchen. Es sollte ein denkwürdiger Ausflug werden.

Wünschewagen in der Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen

Auf eigenen Beinen durch den Gelsenkirchener Zoo? Dafür hatte Marina keine Kraft mehr. Um ihren Wunsch dennoch möglich zu machen, schalteten ihre Angehörigen den Wünschewagen ein.

++ „Ferkel-Alarm“ in der Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen – Video lässt Besucher ausrasten ++

Die ehrenamtlichen Helfer des Arbeiter-Samariter-Bunds sorgten dafür, dass die Tierliebhaberin von einer Trage aus noch einmal einen Blick auf die atemberaubende Artenvielfalt in der Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen werfen kann. „Zwischen Lachen, Erzählen und Staunen verging die Zeit wie im Flug“, blickt das Wünschewagen-Team bei Facebook auf einen emotionalen Ausflug zurück.

++ Müll-Ärger in Duisburg: „Stadtbild“ wird zum Kampfbegriff ++

Zoom-Gelsenkirchen-Besuch: „Nicht zu bezahlen“

Und zum Abschluss des Tages durfte eine echte Ruhrpott-Erfahrung natürlich nicht fehlen. So gab es am Ende Pommes für alle und damit rundum zufriedene Gesichter.

Display content from Facebook An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der Ausflug mit dem Wünschewagen in die Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen sorgt im Netz für Begeisterung. Hier einige Kommentare:

Wieder habt ihr einen kranken Menschen sehr glücklich gemacht. Danke, dass es euch gibt.

Sowas ist mit Geld nicht zu bezahlen. Tolle Aktion!

Tolle Helden. Danke, dass es euch gibt.

Mehr Themen:

Du möchtest die Ehrenamtlichen des ASB bei ihrer Arbeit unterstützen? Hier findest du alle notwendigen Informationen zu Spendenmöglichkeiten oder eigenes ehrenamtliches Engagement >>>