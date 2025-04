Zoom Gelsenkirchen: Es passiert zum ersten Mal – Kamera im Gehege zeichnet alles auf!

Wer die Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen besucht, kann zahlreiche Tiere bestaunen. Von Löwen über Pinguine bis hin zu Eisbären, Wölfen und Ottern ist alles dabei. Jetzt steht aber vor allem ein Tier im Mittelpunkt.

Auf Instagram teilte der Zoo in Gelsenkirchen ein Video, das für Begeisterung sorgt. Denn was Tierfans dort sehen, ist eine echte Premiere.

Zoom Gelsenkirchen zeigt einmaligen Moment

In einem Post zeigen Mitarbeiter der Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen Kälbchen Gustl in einem Video aus dem Gehege und schreiben: „Zum ersten Mal wagt er sich aus dem Stall auf die weitläufige Außenanlage der Hinterwälder Rinder und Zwergesel!“ Doch ganz geheuer war ihm das offenbar zunächst nicht.

+++ Auch interessant: Zoom Erlebniswelt: Tierpfleger im Gehege – plötzlich wird es turbulent +++

Erst nach einem leichten Stupser einer Tierpflegerin und vielen Zurufen seiner Mutter namens Frau Meier kam Gustl aus seinem Stall heraus. In der Außenanlage angekommen, zeigten sich die andere Tiere sehr interessiert an dem Nachwuchs. So wurde er beispielsweise von Zenzi, einem etwas älterem Kalb, genauer unter die Lupe genommen. Mittlerweile wird Gustl nach Angaben der Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen „von Minute zu Minute mutiger – und gibt schon ordentlich Gas“. Das Video kommt bei Tierfans offenbar sehr gut an.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

+++ Passend dazu: Zoo in NRW lässt Wasser in Gehege ab – unglaublich, was zum Vorschein kommt +++

Nach Premiere im Zoo: Tierliebhaber sind begeistert

Unter dem Post sammeln sich mehrere positive Kommentare. „Wie fürsorglich die Mama auf den kleinen Gustl aufpasst!“, schreibt eine Userin zu dem Video aus der Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen.

Hier mehr lesen:

Auch der kleine Gustl scheint bereits einen Fan-Club zu haben. „Ach Gott, wie Zucker kann man sein. Und noch so wackelig auf den Beinchen“, schreibt eine Userin begeistert. Eine andere jubelt: „Das ist ja schön!“ Wie sich Gustl in den kommenden Wochen und Monaten weiterentwickelt und wie er sich gegenüber den Gästen der Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen verhält, bleibt allerdings abzuwarten.