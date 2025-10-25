Zoom Gelsenkirchen warnt Besucher – „Achtung“

Es sind düstere Bilder aus der Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen. Undurchdringlicher Nebel, gruselige Gestalten und fiese Skelette. Echte Fans des beliebten Zoos im Ruhrgebiet wissen: Halloween steht vor der Tür.

Wie schon in den vergangenen Jahren öffnet die Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen ihre Tore für ein ganz besonderes Angebot. Kurz davor melden sich die Verantwortlichen mit einer wichtigen Nachricht.

Zoom Gelsenkirchen warnt Besucher

Bereits in den vergangenen Jahren waren die Tickets für den Gruselspaß zu Halloween in der Zoom Erlebniswelt mehrfach vergriffen. Und auch in diesem Jahr zeichnet sich ab: Wer dabei sein will, sollte schnell sein.

„Achtung, für den 1.11. sind nur noch wenige Tickets verfügbar“, warnt der Gelsenkirchener Zoo am Samstagabend (25. Oktober) auf seiner Facebook-Seite. Ganz ausverkauft ist das schaurige Event zu diesem Zeitpunkt zwar noch nicht gewesen. Doch allzu lange sollten Interessierte nicht mehr warten, bevor es zu spät ist.

Das erwartet dich an Halloween im Gelsenkirchener Zoo

Das Halloween-Event findet lediglich an zwei Tagen statt. Am 31. Oktober und 1. November wird die Zoom Erlebniswelt in eine schaurige Kulisse verwandelt. Fans können ihren Zoo dann in ungewohnter Atmosphäre sehen. Bunte Illuminationen, mysteriöse Geräusche und fiese Gestalten lehren den Besuchenden das Fürchten:

Dazu gibt es an beiden Tagen jeweils um 20 und 21 Uhr eine Feuershow im Eingangsbereich. Wer ein Ticket ergattern konnte, sollte sich nicht stressen, möglichst früh da zu sein. Stattdessen rät die Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen: „Kommt etwas später, um die längsten Warteschlangen am Eingang zu umgehen – ihr verpasst nichts! Die Veranstaltung läuft bis 22 Uhr, und der volle Gruselspaß ist garantiert.“