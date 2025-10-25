Nach Tod von Eisbärin Antonia in Zoom Gelsenkirchen! Plötzlich geht die Nachricht um

Ihre Tatzen waren klein und dennoch sind ihre Fußstapfen größer als die ihrer Artgenossen. Eisbärin Antonia war einer der unbestrittenen Besucher-Lieblinge in der Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen.

Denn bis zu ihrem Tod im August dieses Jahres (mehr dazu hier >>>) galt die 36-jährige Eisbärin als das weltweit einzige kleinwüchsige Exemplar ihrer Art. Die außergewöhnliche Antonia hinterließ eine große Lücke in der Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen. Jetzt gibt es jedoch einen Nachfolger.

Zoom Gelsenkirchen präsentiert neuen Eisbären

Dabei handelt es sich um Eisbär Nanuq, der vor 18 Jahren im Tiergarten Schönbrunn in Wien geboren wurde. Aus Österreich kam das Männchen nun in den Ruhrpott und erkundete bereits die 3.600 Quadratmeter große Anlage in der Erlebniswelt Alaska.

„Endlich ein neuer Eisbär in unserem Zoo“, jubelt eine Gelsenkirchenerin beim Anblick des Videos, das die Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen im Netz teilt.

Schließlich mussten sich die Besuchenden in den letzten Monaten nicht nur von Antonia verabschieden, sondern auch von Lara. Das Eisbär-Weibchen wurde auf Weisung des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms (EEP) in den Zoo am Meer nach Bremerhaven gebracht.

Nanuq zieht Lara hinterher

Bei Nanuq handelt es sich um den Bruder von Lara, wie eine Zoo-Sprecherin bestätigte. Um Inzucht zu vermeiden, konnten sich beide keine Anlage in Gelsenkirchen teilen. Der Umzug von Lara war also unausweichlich.

Der Anblick des imposanten Männchens lässt viele Tierfreunde bereits schwärmen: „So ein wunderschöner Bären-Mann.“ Eisbären-Nachwuchs ist in nächster Zeit im Gelsenkirchen jedoch nicht zu erwarten. Denn neben Nanuq streift in der Erlebniswelt Alaska nur noch Eisbär-Männchen Bill umher…