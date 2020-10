Zoom Gelsenkirchen: Besucherliebling Nanook hat den Zoo endgültig verlassen – SIE leidet jetzt besonders

Eisbärmädchen Nanook wurde in der Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen geboren – jetzt kam sie in einen anderen Zoo. (Archivfoto)

am 01.10.2020 um 18:56

Die Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen hatte es bereits angekündigt, jetzt ist es traurige Gewissheit: Eisbärmädchen Nanook hat die Zoom Gelsenkirchen verlassen, ist jetzt im Tierpark Hellabrunn in München zu Hause.

Neben den Besuchern wird vor allem eine den Zoo-Liebling vermissen.

Zoom Gelsenkirchen: Umzug von Eisbärmädchen Nanook

Die Zoom Gelsenkirchen wollte im Vorfeld das genaue Datum des Abschieds nicht bekannt geben. Am Donnerstag verkündete der Zoo dann auf Facebook: Nanook ist weg – und gut in München angekommen.

Das ist die Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen:

ehemals Ruhr-Zoo Gelsenkirche, wurde 1949 eröffnet

ist 34 Hektar groß und beherbergt 100 Tierarten und rund 900 Tiere

es gibt vier Themenbereiche: Alaska, Afrika, Asien und Grimberger Hof

Träger sind die Stadtwerke Gelsenkirchen

hat rund 750.000 Besucher im Jahr (Stand: 2017)

Leiter sind Ulrich Köllmann und Dr. Hendrik Berendson

Am Mittwoch wurde die Eisbärin, die im Dezember 2017 in Gelsenkirchen zur Welt kam, in einer speziellen Transportbox nach München gebracht.

„Nach wochenlangem Training war sie gut auf die Reise vorbereitet und brauchte keine Narkose. Die Tierpfleger hatten regelmäßig mit ihr geübt, in die Transportkiste zu gehen, wenn nach ihr gerufen wurde und sie von Mutter Lara zu trennen“, schreibt der Zoo auf Facebook.

Zoom Gelsenkirchen: Abschiedsschmerz bei Eisbärmama Lara

Nanooks Mama Lara ist es auch, die ihren Nachwuchs jetzt wohl erstmal am meisten vermissen wird – so schreibt eine Zoo-Besucherin bei Facebook: „Gestern hat Lara getrauert und so gebrüllt gegen 17 Uhr. Ihr Fanclub hat gesehen, wie traurig Lara war.“

Doch auch Fans des Zoos sind traurig:

„Wir werden sie sehr vermissen, wünschen ihr aber auch alles Gute für ihre Zukunft. Mach's gut kleine Maus.“

„Nanook wird im Zoom ganz schön fehlen. Ich wünsche ihr alles Liebe.“

„Ich bin sehr traurig. Ich wünsche meinem Lieblingsbärchen nur das Allerbeste. Ich werde sie nächstes Jahr besuchen, das weiß ich ganz genau.“

Nanook selbst dürfte nach ihrem Abschied aus der Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen erstmal Ablenkung im neuen Wohnort haben – sie kommt in eine Anlage mit den beiden Eisbärdamen Giovanna und Nanuq. (kv)