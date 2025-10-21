„Elton John“ des Ruhrgebiets, US-Band und Co. – Weihnachtsmarkt Gelsenkirchen holt diese Stars ran

Gerade erst läutete man in Essen-Steele schon die Weihnachtsmarktsaison mit Glühwein und Co. ein. Ob Besuchern das schon im wahrsten Sinne des Wortes schmeckte? Hier erhältst du die Antwort >>>.

Doch auch die Veranstalter in Gelsenkirchen bereiten sich bereits auf den diesjährigen Weihnachtsmarkt vor. Und eines können wir jetzt schon verraten: Das Programm, dass hier ab dem 21. November 2025 startet, steht bereits fest. Mit dem ein oder anderen Schmankerl.

Weihnachtsmarkt Gelsenkirchen lässt es Besucher wissen

Bis zum 23. Dezember und damit einen Tag vor Heiligabend soll der diesjährige Weihnachtsmarkt in Gelsenkirchen andauern. Von Heinrich-König-Platz bis zum Neumarkt werden in diesem Jahr wieder allerhand Schausteller und Stände aufgefahren, um die Gelsenkirchener in Weihnachtsstimmung zu bringen.

Getreu dem Motto „Klein aber Fein!“ soll laut dem Veranstalter Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen mbH (smg) in Gelsenkirchen auch in diesem Jahr wieder ein kleines Weihnachtsdorf mit einem 12 Meter hoher, liebevoll geschmückten Christbaum auf dem Neumarkt entstehen. Zur Eröffnung soll laut einem Sprecher sogar ein ganz besonderer Gast geladen sein: Mit „White Christmas“ und „Santa Clause is coming to town“ wird niemand geringeres als Sänger und Pianist Bastian Korn, der „Elton John“ des Ruhrgebiets, wie ihn die Veranstalter bezeichnen, den Weihnachtsmarkt feierlich eröffnen und musikalisch begleiten. Doch das sei noch nicht alles.

US-Besuch in Gelsenkirchen

Denn auch eine Band aus den USA soll extra nach Gelsenkirchen anreisen, um hier auf dem Weihnachtsmarkt musikalisch zu unterhalten. Dabei soll es sich um „Rocket City Praise“ handeln, eine fünfköpfige Band aus Alabama, die im Rahmen des Kulturausschusses ihr Gastspiel auf dem diesjährigen Weihnachtsmarkt feiert. Trotz gesenkter GEMA-Gebühren setzt man in der Pottstadt also auch in diesem Jahr wieder auf Live-Musik! Denn: „Insgesamt bleiben aber auch die reduzierten GEMA-Gebühren vergleichsweise hoch“, so begründet ein smg-Sprecher die Entscheidung.

Aber die Besucher können hier dieses Jahr nicht nur musikalische Highlights erwarten. Auch das im vergangenen Jahr erstmals eröffnete Puppentheater soll in diesem Jahr wiederkehren – und das sogar in hoch frequentierter Form. „Im letzten Jahr als Versuch gestartet, wird das Puppentheater – dank des großen Zuspruchs – in diesem Jahr viermal (an jedem Mittwoch Nachmittag um 16 Uhr) die Augen unserer kleinen Besucher mit der Aufführung ‚Der Feenkristall‘ zum Leuchten bringen“, heißt es dazu auf Nachfrage von DER WESTEN.