Weihnachtsmarkt Gelsenkirchen: Besonderer Stand entdeckt – einmaliges Angebot für Schalke-Fans

Auch wenn es momentan für die Gelsenkirchener Fußball-Fans überhaupt nicht gut läuft, stehen die Schalke-Fans in guten wie in schlechten Zeiten hinter ihrem Verein.

Daher spielen Fußball und der FC Schalke 04 natürlich auch in der besinnlichen Weihnachtszeit eine große Rolle. Auf dem Weihnachtsmarkt sorgt der Verein „Blue Charity“ jetzt für ein einmaliges, sehr besonderes Angebot für alle Schalker Fans.

Weihnachtsmarkt Gelsenkirchen: Schalke Fans kommen hier auf ihre Kosten

Wie der Verein „Blue Charity – Schalke Fans helfen“ auf ihrer Facebook-Seite bekannt gegeben hat, ist für Freitag (1. Dezember) vor dem Schalker Heimspiel eine ganz besondere Weihnachtsaktion geplant. „Blue Charity“ wird zusammen mit „Warm durch die Nacht“ auf dem Gelsenkirchener Weihnachtsmarkt stehen und von 16 bis 18 Uhr eine Spendenaktion mit besonderem Inhalt veranstalten.

Insgesamt haben alle Schalker Fans die Chance, einen von 50 Turnbeuteln gegen eine Spende von 12 Euro zu erhalten. Und diese Turnbeutel sind mit jeder Menge Überraschungen gefüllt, die für Schalke Fans von hohem Wert sein dürften. Als absolutes Highlight wartet ein originales Matchworn-Trikot von Simon Terrode auf die Schalker Fans.

Gelsenkirchener Weihnachtsmarkt: Weiter e Hauptpreise

Außerdem ist in einem der Turnbeutel ein signiertes Buch vom ehemaligen Trainer und Vereinslegende Huub Stevens und ein Seidenschal mit der Aufschrift „asoziale Schalker“ von der Marke „Hammer & Schlägel“ enthalten.

Die Weihnachtsaktion von „Blue Charity“ findet ihr am Stand von „Gelsenkirchen packt an Warm durch die Nacht e.V.“ in der Nähe der Sparkasse, am Neumarkt 1, direkt in der Gelsenkirchener Innenstadt.

Wichtig zu wissen: Der Erlös der Turnbeutel geht zu 100 Prozent an die Obdachlosenhilfe . Pro Person werden maximal zwei Turnbeutel abgeben. Außerdem wird es noch ein paar neue Sticker und neue Armbänder geben.