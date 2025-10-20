  1. DerWesten.de
  4. Glühwein-Hammer in Gelsenkirchen! Weihnachtsmarkt-Veranstalter macht Ansage

Glühwein-Hammer in Gelsenkirchen! Weihnachtsmarkt-Veranstalter macht Ansage

Werden Besucher in diesem Jahr auf dem Weihnachtsmarkt Gelsenkirchen eine böse Überraschung bei den Glühwein-Preisen erleben? DER WESTEN hat nachgehakt.

Die Vorfreude auf die nahende Weihnachtssaison steigt so langsam! In diesem Jahr dürfte da bei vielen auch wieder ein Besuch eines der Weihnachtsmärkte in Gelsenkirchen, Bochum und Umgebung auf dem Winterplan stehen.

Dabei dürfte eine Frage den Besuchern der hiesigen Weihnachtsmärkte wieder besonders auf der Seele brennen: wie teuer wird der Glühwein in diesem Jahr? Ob man sich eine dampfende Tasse in diesem Jahr noch auf dem Weihnachtsmarkt Gelsenkirchen leisten kann, hat DER WESTEN von den Veranstaltern erfahren.

Weihnachtsmarkt Gelsenkirchen mit Glühwein-Ansage!

Schon in Dortmund ließen die Veranstalter gegenüber dieser Redaktion schon die erste Bombe platzen. Denn an den Glühwein-Preisen ändert sich in der Pottstadt in diesem Jahre nichts. Alle Informationen dazu erhältst du hier >>>.

Doch ziehen da auch die Gelsenkirchener mit? Tatsächlich ja! Wie ein Sprecher des Stadtmarketings Gesellschaft Gelsenkirchen mbH gegenüber DER WESTEN angibt, habe man sich auch in diesem Jahr mit den Schaustellern und Standbetreibern darauf verständigt, an den Glühweinpreisen nicht weiter zu drehen.

Konkret bedeutet das, dass Besucher für eine Tasse Glühwein auf dem gesamten Weihnachtsmarkt in Gelsenkirchen einheitlich 3,50 Euro zahlen. Damit liegen Dortmund und Gelsenkirchen in Sachen Glühwein-Preisen in diesem Jahr zum wiederholten Male gleich auf!

Auch das hat Gelsenkirchen mit Dortmund gemein

Das ist aber nicht die einzige Gemeinsamkeit, die Dortmund und Gelsenkirchen in Sachen Glühwein-Preisen in diesem Jahr verbindet. Denn auch auf dem Weihnachtsmarkt Gelsenkirchen werden die Preise für eine 0,2 Liter Tasse „im dritten Jahr in Folge nicht erhöht“, so die Veranstalter.

Für viele Weihanchtsmarkt-Besucher dürfte das in diesem Jahr wieder Balsam für die Seele sein, müssen sie ja schon für Weihnachtsleckereien bei Aldi, Rewe und Co. deutlich tiefer in die Tasche greifen.