Billig-Döner für 3,99 Euro kommt nach Gelsenkirchen! Mega-Aktion zur Eröffnung

Jetzt ist es offiziell. Nach der Eröffnung des „Volksdöners“ in Bochum (wir haben zuerst berichtet >>>), kommt jetzt die zweite Filiale in Gelsenkirchen.

Die Expansion hatte Nuh Dogan (34) bereits vor der Eröffnung der ersten Filiale in Bochum-Werne angekündigt. Jetzt folgen Taten. Ab Oktober kann sich Gelsenkirchen auf den Döner für 3,99 Euro freuen. Zur Eröffnung kostet die Tasche allerdings deutlich weniger.

„Volksdöner“ mit Eröffnungsaktion in Gelsenkirchen

Am 1. Oktober ist es so weit. Dann eröffnet der erste „Volksdöner“ in Gelsenkirchen. Wie der Mit-Inhaber Nuh Dogan im Gespräch mit DER WESTEN verrät, wird die Filiale an der Ückendorfer Straße 203 eröffnen. Seinen Angaben zufolge handelt es sich um eine Franchise-Filiale.

Er selbst werde daher nicht hinter dem Tresen stehen und die Dönertaschen herausgeben. Der Mann, der zuvor für den teuersten Döner in NRW bekannt war (mehr zum Wagyue-Döner am Bermuda-Dreieck hier >>>), verspricht allerdings die gleiche Qualität und Standards wie in der Bochumer Filiale.

Hier soll es demnächst neben der klassischen Dönertasche auch eine Döner-Bowl mit Pommes sowie einen Pomm-Döner geben. Angebote, die allerdings zur Eröffnung in Gelsenkirchen nicht zu erwarten sind. Das wäre zu herausfordernd am Aktionstag. Denn zur Eröffnung am 1. Oktober soll der „Volksdöner“ im Gelsenkirchener Stadtteil Ückendorf lediglich 1 Euro kosten.

Und das Beste: „Alle Einnahmen des Tages gehen an das Tierheim Gelsenkirchen“, verspricht Nuh Dogan. „Wer möchte, kann auch mehr als 1 Euro geben“, so der Franchise-Betreiber und verspricht, dass jeder Cent beim Tierschutzverein lande. Also Döner-Mampfen für den guten Zweck…