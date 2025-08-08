Über der Veltins-Arena passiert es – Konkurrenz schaut ganz genau hin

Die Veltins-Arena ist nicht nur die Heimspielstätte des FC Schalke 04. Wie mittlerweile jeder mitbekommen haben dürfte, ist sie auch Austragungsort der unterschiedlichsten Events. Erst im Sommer 2025 gaben sich hier unter anderem Robbie Williams und Iron Maiden die Ehre.

Von Handball über Boxen bis hin zu Biathlon – dank ausfahrbarem Rasen und schließbarem Dach ist in der Veltins-Arena nahezu alles möglich. Ende August richtet sich der Blick allerdings nicht in, sondern über die Multifunktions-Arena. Denn dann erreicht das Ruhrgebiet ein ganz besonderer Gast.

Seltener Anblick über der Veltins-Arena

Wenn ein Zeppelin über dem Ruhrgebiet kreist, dann war es früher meist Luftschiff Theo, der vom Flughafen Essen/Mülheim aus gestartet war. Nach knapp 50 Jahren ging der beliebte Zeppelin allerdings in Rente und wurde von Hugo abgelöst. Doch Ende August wird es nicht Hugo sein, der über der Veltins-Arena schweben wird.

++ Gelsenkirchener laufen Sturm! Eishalle steht seit Jahren leer: „Möchten dort wieder Eis“ ++

Stattdessen rückt die Konkurrenz aus Süddeutschland ins Ruhrgebiet vor: der Europapark-Zeppelin. Denn anlässlich des 50. Geburtstags des Freizeitparks in Rust geht das Flugschiff auf Tour und will damit Besucher nach Baden-Württemberg locken. Am 30. und 31. August fliegt das 75 Meter lange und fast 20 Meter breite Flugschiff vom Flughafen Essen/Mülheim über den Essener Baldeneysee, die „Zeche Zollverein“, die Veltins-Arena, Duisburg, Oberhausen und auf der längsten Route auch bis nach Düsseldorf.

Der Europapark-Zeppelin kommt ins Ruhrgebiet. (Archivbild) Foto: Europapark

++ Gelsenkirchener Kioskbesitzer im Türkei-Urlaub erschossen – der Grund macht fassungslos ++

Europapark fischt bei der Konkurrenz

Insbesondere die Verantwortlichen von Movie Park und Phantasialand dürften die Werbeaktion des größten Freizeitparks in Deutschland mit gemischten Gefühlen betrachten. Schließlich fischt der Europark mit der Aktion in NRW im Becken der Konkurrenz.

Mehr Themen:

Den 14 Passagieren an Bord des Zeppelins dürfte es egal sein. Sie können bei einer entspannten Reisegeschwindigkeit von 70 km/h den Ausblick aus den großen Panoramafenstern in 300 Metern Höhe auf das Ruhrgebiet genießen.