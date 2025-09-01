Veltins-Arena macht Taylor Swift ein unschlagbares Angebot – geht jetzt alles ganz schnell?

Diese Nachricht hat am Dienstag (26. August) die Sozialen Medien gesprengt. Taylor Swift hat „Ja“ gesagt. Bei Instagram verkündete der US-Superstar die Verlobung mit NFL-Superstar Travis Kelce.

Nicht nur unter „Swifties“ löste die Verkündung Jubel aus. Auch in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen horchte man direkt auf. Schließlich hat Taylor Swift seit ihren Auftritten auf Schalke im vergangenen Sommer eine ganz besondere Verbindung zu Gelsenkirchen, das sich seinerzeit kurzfristig in „Swiftkirchen“ umbenannt hatte. Kein Wunder, dass die Veltins-Arena dem US-Traumpaar anlässlich ihrer Verlobung ein ganz besonderes Angebot macht.

Veltins-Arena lockt Taylor Swift

In einem Instagram-Video hat sich die Veltins-Arena direkt an Taylor Swift und Travis Kelce gewendet und zeigt dabei die Räumlichkeiten der hauseigenen Kapelle. „Looking for a wedding location?“ (Auf der Suche nach einer Hochzeits-Location), heißt es da mit und weiter: „We might have the perfect place…“ (Wir könnten da den perfekten Ort haben).

Klar, das Angebot ist mit einem Augenzwinkern zu verstehen, auch wenn Taylor Swift zuletzt in einem Podcast mit ihrem Liebsten noch von den Konzerten auf Schalke geschwärmt hatte („Ich habe noch nie für Fans gespielt, die so mitgefeiert haben.“).

Den wohl schönsten Tag ihres Lebens werden die beiden Lovebirds dann aber wohl doch eher in der Heimat feiern als in „Gelsenkirken“.

Schalke-Fans träumen

Dennoch regt die Einladung der Veltins-Arena zum Träumen an. Und praktisch wäre es allemal: „Das is gut, genug Platz für alle Gäste. Ich würde kommen“, schreibt ein Swiftie mit Augenzwinkern.

Und auch Schalke-Fans können sich mit dem Gedanken an eine Hochzeit der Superlative in ihrem Wohnzimmer anfreunden: „Wenn Taylor Swift auf Schalke heiratet, wären wir wahrscheinlich schuldenfrei.“