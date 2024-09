Veltins Arena: Nächstes Mega-Event fällt 2024 flach – „Das ist der größte Witz“

AC/DC, Taylor Swift und Rammstein. Die Veltins Arena in Gelsenkirchen ist in diesem Jahr Schauplatz von einem Mega-Event nach dem nächsten geworden. Doch nach den Groß-Konzerten im Sommer scheint plötzlich der Wurm drin.

Erst musste das Monster-Jam-Event im August „aus unvorhergesehenen Umständen“ abgesagt werden (mehr dazu hier >>>). Jetzt sickerte durch, dass auch die nächste Großveranstaltung flachfällt – zumindest für dieses Jahr.

Veltins-Arena: „Diese Entscheidung ist uns sehr schwergefallen“

Die Rede ist von der „Flashback Megashow“, die eigentlich am 7. September in der Veltins-Arena tausende Besucher begeistern sollte. Fans der 1990er und 2000er sollten hier bei Klängen von Atomic Kitten, Vengaboys, Blümchen, Gigi D’Agostino und Co. voll auf ihre Kosten kommen. Doch leider blieben die Ticketverkäufe nach Angaben des Veranstalters („Concertteam NRW“) hinter den Erwartungen zurück.

So seien lediglich 20.000 Eintrittskarten verkauft worden. Das sei zwar für die Erstauflage des Events nicht schlecht. „Dennoch müssten wir zu diesem Zeitpunkt erhebliche Kompromisse für die Atmosphäre und bei der Umsetzung der Show eingehen.“ Deshalb habe sich der Veranstalter dazu entschieden, die Show zu verlegen. „Diese Entscheidung ist uns sehr schwergefallen und wir müssen festhalten, dass wir den Einfluss von sportlichen Großereignissen wie der Fußball Europameisterschaft und Olympia auf Ticketverkäufe unterschätzt haben“, erklärt das „Concertteam NRW“.

„Das ist der größte Witz, den ihr reißen könnt“

Die Nachricht kommt bei Ticket-Inhabern weniger gut an. „Das ist der größte Witz, den ihr reißen könnt“, ärgert sich einer. Auch die Kurzfristigkeit der Verlegung knapp zwei Wochen vor dem Event schmeckt nicht jedem. „Gibt Menschen, die müssen am Wochenende arbeiten und nehmen sich frei.“ Andere machen sich Sorgen, dass womöglich ihr Lieblings-Act im Line-up beim Ausweichtermin am 29.03.2025 fehlen könnte.

Dazu der Veranstalter: „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, das Programm für den Nachholtermin eins zu eins zu spiegeln. Der Großteil der Artists hat bereits für den neuen Termin zugesagt.“ Ein Update dazu soll in Kürze folgen. Fest steht: Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. „Solltet ihr an dem neuen Termin verhindert sein, bieten wir euch die Möglichkeit einer Rückerstattung an“, heißt es vom „Concertteam NRW“.