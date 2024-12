Veltins Arena: Schon wieder! Mega-Event fällt ins Wasser

Das kann doch nicht wahr sein! Schon wieder muss ein Mega-Event in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen ins Wasser fallen. Das Event scheint verteufelt zu sein, denn es ist nicht die erste Absage, die Ticket-Inhaber in diesem Jahr erreicht…

Erst wurde das für den Herbst geplante „Monster-Jam-Festival“ (mehr dazu hier) aus heiterem Himmel abgesagt. Und kurz darauf folge die nächste schlechte Nachricht: Auch die „Flashback Megashow“, die für den 7. September in der Veltins-Arena angesagt war, fiel flach (mehr dazu hier).

Veltins-Arena: Mega-Event abgesagt

Damals wurde ein neuer Termin für die „Flashback Megashow“ angeboten. Am Samstag, den 29. März 2025, sollte dieser Ausweich-Termin stattfinden. Nun folgt die nächste schlechte Nachricht für alle Event-Fans: Die „Flashback Megashow“ fällt ins Wasser! Und dieses Mal scheint kein alternativer Termin in der Veltins-Arena angeboten zu werden…

Die erste Absage des Events war auf die Ticketverkäufe des Veranstalters zurückzuführen, die hinter den Erwartungen des Veranstalters „Concertteam NRW“ lagen. Nun meldet sich die Veltins-Arena auf Facebook mit einem Statement. „Die Verantwortlichen der Veltins-Arena wurden darüber informiert, dass die Veranstaltung aus produktionstechnischen Gründen nicht stattfinden kann“, heißt es.

„Was ist das für ein Mist?“

„Die größte Millenium Party der Welt“ – so wurde die „Flashback Megashow“ angekündigt. Dort sollten Stars wie Atomic Kitten, Vengaboys, Blümchen oder Gigi D’Agostino die Zuschauer mit Musik aus den 1990- und 2000ern begeistern und die größten Hits der letzten Dekaden in der Veltins-Arena spielen.

Aber was passiert nun eigentlich mit den Tickets? „Alle Besucher, die ihre Tickets über den FC Schalke 04 erworben haben, werden zeitnah weitere Informationen zur Rückerstattung per E-Mail erhalten“, heißt es in dem Facebook-Post der Veltins-Arena.

In den Kommentaren unter dem Beitrag zeigen die Musik-Fans wenig Verständnis: „Was ist das für ein Mist?“ oder „War ja abzusehen. Na dann sollen se mal die gesamte Kohle erstatten“, kommentieren die User. Die Event-Absage in der Veltins-Arena lässt demnach böse Gesichter zurück.