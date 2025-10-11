Veltins-Arena enthüllt Details zu nächstem Top-Event – jetzt steht es fest!

Taylor Swift, Robbie Williams, … Die Liste an Mega Events in der Veltins-Arena ist lang. Und wird immer länger. Nachdem auf Schalke zuletzt die Kultband Pur gastierte (DER WESTEN berichtete), steht schon die nächste Veranstaltung in den Startlöchern.

Auch wenn die Veltins-Arena in Gelsenkirchen regelmäßig für Konzerte nationaler und internationaler Stars zweckentfremdet wird, geht es überwiegend sportlich in der Heimstätte des FC Schalke 04 zu. Doch nicht die Knappenschmiede lässt jetzt mit einem Mega Event aufhorchen.

Veltins-Arena mit Sport-Event

Denn schon bald heißt es wieder Biathlon auf Schalke! Das erste deutsche Team steht dafür auch bereits in den Startlöchern, das in der Veltins-Arena um den Titel kämpft. Und dabei steht sogar ein besonderes Comeback bevor.

Denn Janina Hettich-Walz feiert nach ihrer Babypause ihre Rückkehr auf Schalke. In der Vergangenheit konnte sie schon einige Silbermedaillen mit der deutschen Staffel sichern. Ist nun sogar Gold drin? Gemeinsam mit Biathlet Justus Strelow wird sie in der Veltins-Arena für Deutschland ins Rennen gehen.

Erinnerungen werden wach

„Die Vorfreude auf den Wintersportklassiker in der VELTINS-Arena steigt… Seid Ihr dabei?“, freut man sich auf Schalke schon jetzt. Dem ein oder anderen Facebook-Nutzer geht es genauso. „Super. Freue mich schon“, kann sich etwa eine Frau kaum zurückhalten.

Doch bis es so weit ist, müssen sich Sport-Fans noch ein wenig gedulden. Erst am 28. Dezember findet das Mega Event auf Schalke statt. Schon jetzt können sich Interessierte Tickets sichern. Ab 19 Euro kannst auch du den Biathlon-Stars bei der Jagd auf den deutschen Titel zuschauen.

Dafür sollten sich Besucher allerdings besser warm anziehen. Denn in der Vergangenheit sorgte die Veltins-Arena in Sachen Klima für gemischte Meinungen. „Wenn das wieder so kalt in der Halle ist wie 2024, dann nie wieder!“, wurde zuletzt etwa ein Mann deutlich. Mehr dazu kannst du hier nachlesen >>>.