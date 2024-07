US-Amerikaner reisen mit der Bahn nach Gelsenkirchen – sie können nicht mehr an sich halten!

Während Taylor Swift am liebsten per Flugzeug durch die Welt reist, nehmen ihre Fans auch gerne mal die ein oder andere Bahn-Strapaze in Kauf, um ihr Pop-Idol einmal live auf der Bühne zu sehen.

Und wenn man schon am Mittwoch (17. Juli) beim deutschen Auftakt ihrer „Eras Tour“ eines in Gelsenkirchen feststellen konnte, dann, das den Fans dabei kein Weg zu weit ist. Ob aus China, Israel oder Amerika – die Swiftie-Community machte ihrem internationalem Namen alle Ehre. DER WESTEN hat vor der Veltins Arena auf Schalke vor Konzertbeginn zwei US-Amerikaner getroffen. Als sie von ihrer Anreise erzählen, dürfte deutsche Fans der Atem stocken.

US-Amerikaner reisen per Bahn nach Gelsenkirchen

Zunächst mussten Jeff (40) und Amanda (32) erst einmal den großen Teich überwinden. Weiter ging es dann per Bahn in das aktuelle Epizentrum der „Eras Tour“ – nach Gelsenkirchen beziehungsweise „Swiftkirchen“. Schon Tage vor Konzertbeginn am Mittwochabend bezogen sie ihre Unterkunft in NRW. Hatten sie die verfrühte Anreise mit Kalkül geplant?

Amanda (32) und Jeff (40) reisten extra von Amerika nach Gelsenkirchen. Foto: DER WESTEN/ Laura Merz

Auf die Frage, ob es bei ihrer Anreise zu irgendwelchen Komplikationen mit den Bahnen kam, verneinten die Swift-Fans. Doch so einfach will Amanda aus Seattle das Anreise-Thema dann doch noch nicht abschließen. „Wir lieben deutsche Züge im Vergleich zu amerikanischen.“ Der Grund dürfte Kunden der Deutschen Bahn überraschen.

US-Amerikaner packt aus: „So sauber“

Denn: „Unsere Züge sind immer mindestens zwei Stunden zu spät.“ Wer das hört, der dürfte eigentlich sofort an die Deutsche Bahn denken, die sich vor allem während der Europameisterschaft zuletzt internationale Feinde machte. Aber nein, die Amerikanerin lobt wirklich die Bahnen in Deutschland für ihre Pünktlichkeit!

Ihr Freund aus Chicago legt sogar noch nach: „Sie sind so sauber." Auch das dürften viele deutsche Pendler und Zugreisende so nicht ganz unterschreiben können.

Auch wenn die Swifties vor allem für ihre Nettigkeit und ihr Taktgefühl bekannt sind, verloren einige dann doch auch das ein oder andere negative Wort über die Deutsche Bahn: „Wir wollten die Sicherheit haben, hier pünktlich anzukommen. Wir haben schon Erfahrungen mit der Deutschen Bahn gemacht“, sprach so etwa Abigail (22) aus Luxemburg Klartext. Und dieser Kommentar lässt wohl mal wieder tief blicken …