Lebensgefahr nach Unfall in Gelsenkirchen ++ Autofront zertrümmert!

In der Nacht zum Samstag, dem 11. Oktober 2025, kam es gegen 2.05 Uhr auf der Florastraße in Höhe der Hüller Straße in Gelsenkirchen zu einem schweren Verkehrsunfall.

Mehrere Notrufe gingen zeitgleich bei der Leitstelle der Feuerwehr Gelsenkirchen ein: Sofort wurden zahlreiche Einsatzkräfte alarmiert.

Schwerer Unfall in Gelsenkirchen: Person schwer verletzt

Aus diesem Grund wurden rund 40 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst zum Unfallort geschickt. Auch die Polizei war vor Ort, um die Ermittlungen aufzunehmen. Beim Eintreffen der Feuerwehr bot sich den Helfern ein schlimmes Bild: Die Autofront eines Fahrzeugs war so stark deformiert, dass nach ersten Ermittlungen eine Person darin eingeklemmt war.

Und nur mithilfe von schwerem hydraulischem Rettungsgerät gelang es den zahlreichen Einsatzkräften, die schwer verletzte Person aus dem Wrack zu befreien. Der Mann wurde umgehend notfallmedizinisch versorgt. Aufgrund seiner lebensgefährlichen Verletzungen wurde die Person sofort in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei konnte unserer Redaktion aufgrund der laufenden Ermittlungen noch keine we

Straße weiterhin gesperrt – Polizei vor Ort

Aufgrund der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Florastraße im Bereich der Unfallstelle vollständig gesperrt werden. Aus diesem Grund wurde die Florastraße ab der Hüller Straße in Fahrtrichtung Herne gesperrt.

Nun gibt es weitere Neuigkeiten: Am Morgen des 11.10., gegen 6.20 Uhr, war der Feuerwehreinsatz beendet. Wie ein Polizist gegenüber DER WESTEN bestätigte, ist allerdings die Straße aufgrund von Reinigungsarbeiten immer noch gesperrt. Gegen 9.30 Uhr sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

